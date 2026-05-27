«Милан» готов платить Ираоле 4 млн евро в год

сегодня, 10:34

«Милан» предложил главному тренеру «Борнмута» Андони Ираоле контракт до 2029 года с зарплатой 4 млн евро в год.

По данным инсайдера Николо Ширы, 43-летний испанец является главным кандидатом на пост тренера «россонери».

Ираола также интересен «Ньюкаслу», «Кристал Пэлас» и «Байеру». Специалист покинет «Борнмут» по окончании сезона.

Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:34, ред.
Аллегри не поменяется он приверженец всего старого.
Он сразу заявил прийдя в Милан в какую схему будет играть и его не заботило, что под неё нет материала.
Какие трансферы Аллегри? Горецка уже не прийдёт в Милан, там одно из главных условий это ЛЧ. Его любимчик Влахович также в Милане не оказался бы. Сам Аллегри сделал всё, что бы не получить желаемого усиления.
Одно радует, что теперь без Модрича. Он был хорош, но делать ставку на 40 летнего игрока такое себе. А при этом сам Аллегри не наигрывал на его позицию других, того же Яшари или Ричи. Держал ветерана почти в кажой игре от свистка до свистка.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:24
Ираола стоит идти в Милан может из этих днарей получиться толк
112910415
112910415
сегодня в 13:23
лекарство хуже болезни, однако !
112910415
112910415
сегодня в 13:21
беда не приходит одна
ошибки приходят не в одиночку ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 13:12, ред.
Вот ты вроде и зерно вставляешь..., и сам же его выковыриваешь.
Ну чем и как тебе Аллегри поменяется за один сезон в Милане ? Кем вообще надо быть, чтоб с рыбкой Золотой в друзьях ходить ?
Понятно, что оступался, ошибался, потом исправлялся, поднимался..., потом снова ошибался... А как иначе то ?
Иначе только в Голливуде, - у Форреста Гампа.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:05, ред.
Я к тому, что даже взгляд Компани нынче более актуален, чем устаревший Аллегри. Тем более когда тренер не хочет меняться от слова совсем.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 13:02
Перепутал с Борнмутом, но не в этом суть.

Причем тут Бавария и остальной "мусор" Бундеса, на фоне корявого Милана в Серии А ? Вот тут уже я не понял...
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:59
Не понял причём тут Бёрнли, но один факир из этого клуба в Баварии работает и хотя бы не обс.рается как убогий Тухель в мюнхенском клубе.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:47
Не привезут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 12:45, ред.
Щас привезут вам из Бернли факира..., с передовыми взглядами, будет вам счастье..., по цене 4 ляма.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:37
Ну расскажи в чём он поменялся со времён Юве? У него все годы одни и те же взгляды на футбол. А Модрич пропускал матчи, но он ничего не менял.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 12:35
Конечно слабый у Моура был состав. Ты не забывай какой сериал был 5 лет назад, а какой сейчас..., если даже Комо в ЛЧ попал.

Почему это Аллегри не стал бы играть в другой схеме? Тебе откуда это известно ? Модрич не вечный. Завтра слег и чё ? 3-5-2 так и останутся по твоему?

Аллегри не меняет взгляды? Не меняются только дураки и мертвецы.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:33
Тогда было тоже самое. Тогда и Лацио в ЛЧ попадал у которого состав был слабее Ромы. Это просто Моур недорабатывал. Другое не принимается.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:26
Ни с какими схемами он бы не стал играть. Он не из этих тренеров, что меняют взгляды. Плохо же ты знаешь Аллегри. Плюс 3-5-2 эта схема под Модрича, при которой не видно, что он старикан. Аллегри один раз сменил схему, но лишь для того, что бы показать всем специалистам как они не правы. И сразу стало видно, что Модрич не тянет.
У тебя же главная защита Маура была, что состав Ромы слабый и с ним нельзя выйти в ЛЧ. А вот Гасп смог, он свой футбол поставил за короткий срок. То чего Аллегри не смог и справедливо выкинут из клуба, вместе с Таре, который за 40 млн притащил Яшари, любитель, бл..., албанско-косовских фуболистов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 12:14
Рома имеет слабый, но сыгранный состав. Там ниче не менялось со времён строительства Собора Св.Петра.
Кроме того, Рома не претендует на скудетто, четко определяя задачи и цели на сезон, играя без давления сверху.
Гаспер ? Это тот ишак, который прос*ал Лукмана ?
Ты мне его в пример не приводи. Мерзкий, ничтожный старикашка, удел которого танцы с бубнами у руля середняков.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:05
Рома с составом слабее и с Гаспом работающим также первый сезон вылезла в ЛЧ. Приэтом они играли в еврокубках и в кубке Италии если не ошибаюсь дольше продержались. О чём вообще тут говорить?
Просто у кого-то современный футбол агрессивный и команда размазывает соперника, достигая результат.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:01, ред.
Ты хочешь и рыбку съесть, и в Кремль сесть.
Обыгрывать помойки на ура + играть на равных с лидерами - признак устоявшегося, сыгранного коллектива, которому свойственно наличие костяка и скамейки. Милан этим коллективом не является. Стабильности в игре нет, и её не могло быть.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:50, ред.
Хорошо! Кто мешал Аллегри обыгрывать помойки? Кто ему мешал не быть разгромленным от Удинезе, которому на... ничего не надо, никакой мотивации??? Кто мешал не проиграть Сассуоло, которым также ничего не надо??? Кто мешал не проиграть Аталанте на своём поле??? По ходу матча было 0-3, ладно яица показали и два забили, но уже было поздно.
Так что Аллегри сам отложил борьбу за ЛЧ на последний тур, проигрывая помойкам, которых надо было уверенно обыгрывать, просто не замечая. Но если у тебя нет игры впереди, то как их обыграть? Это опять же вопрос к тренеру. Приэтом Милан спокойно играл без еврокубков, без кубка страны, комфортный каленарь с матчами раз в неделю.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 11:42, ред.
Оставлять попадание в зону ЛЧ на последний тур в чемпе, - сам по себе риск. А предшествовало этому что ? Спад в игре накапливался как снежный ком, но такие как Кардинале проблемы в плановом порядке не решают, а бьют посуду уже по факту.

Обыграл бы Милан Кальяри, этот презки бы тупо радовался, как дитя, и все бы сохранили работу. Вот и выходит, что мозги Милану не нужны, раз всё отдано на откуп одного - решающего матча.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:34
Сомневаюсь, чтокто-то слушал носатого. Это решение Кардинале, который был взбешён не попаданием клуба в ЛЧ и как следствие потерей кучи денег. Поэтому отправлены в отставку и Фурлани, и Таре, а не только Аллегри.
Вот по поводу не попадания в ЛЧ, меня никто не перебедит. Здесь чисто вина Аллегри, при всех косяках руководства. Проигрывать помойкам это чисто его косяк.
Холланда что ли надо, что бы обыграть сра..ый Кальяри на Сан Сиро. Поражение просто позор, там не 1-2 должно было быть, а 1-5. Как так вышло, что немотивированный Карьяри с го... игроками в составе, приезжает в Милан и по игре просто уничтожает хозяйскую команду. Тренер сардинцев просто уничтожил Аллегри.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 11:26, ред.
Не ошибается только тот, кто ни...я не делает. Аллегри - не исключение. По дистанции Милан хорошо шагал. И в лидерах был и люлей Интеру давал...
Да про*рали ЛЧ. Обидно донельзя. Но сбрасывать со счетов проблемы, которые достались Аллегри от предшественников, вешая весь их багаж на Макса, только дегенерат Ибра может ... , что он и делает. Ну а руководство ему потокает.

Щас придет школьник 43-летний. Он чему своего ровесника Модрича учить будет? Как им командовать? В Реале вон проводили такого недавно...
particular
particular
сегодня в 11:24
Из АПЛ в Серию - нерационально... Но Милан - это бренд, традиции и апломб...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 11:21
Ираола вроде как уже отказался. Из-за ограниченного бюджета. И склоняется к КП.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 11:18
сегодня в 11:18
А что ты Рабьо забываешь? Которого Аллегри выпрашивал у клуба чуть ли не на коленях. Любимеший его игрок, с которым он везде. Аллегри обещал, что у него Лофтус Чик и Фофана на двоих забьют 15 голов. Он обещал из Леау сделать ЦФ. Тоже не вышло. Он упёрся в схему 3-5-2 под которую не было материала и проиграл. Эта схема не подходит и под Пулишича. Да американец работяга, выжимал из себя всё и в первой части сезона забивал и отдавал, но это не могло продолжаться вечно. У Милана состав входит в тройку сериала. Не попадание в ЛЧ это чисто провал Аллегри, который никак не смог повлиять на игровой коизис команды. Она месяцами валилась, тренер никак не отреагировал. Нападающие в Милане просто отрезаны от игры и это как раз говорит, что игра не была поставлена. Я люблю катеначо, но футбол Аллегри устарел. Сегодня надо контролировать зону с мячом, а не просто расставляться в обороне, как делает команда Аллегри.
матос
матос
сегодня в 11:13
Верняк что Сороки что Орлы из АПЛ оклад по более могут дать. Алергия вроде 5 получал за год....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 11:10, ред.
Ты ж сам знаешь. Надо было оставлять Аллегри и дать ему работать. В Милане нет нормальных игроков. Нет даже по меркам СериАла. Меньян, Леао и Пулишич. Остальные нули, либо почётные пенсионеры.

Макс сейчас в теме. За лето кого-то бы нашел, перекроил состав, поиграл бы со схемами... Но ведь дуракам у руля хрен чё докажешь. Им даже не столько титулы, сколько имя новое подавай. Тычутся пальцем в небо, идиоты, надеясь на авось.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:47
А что надо было делать?
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 10:41
Милан готов платить кому угодно и сколько угодно!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:39, ред.
))) Вот он Ибре на 4 ляма и натренирует. Вообще без ЕК останутся.

P.S. Б**ь, какие же дауны Миланом рулят. Кринж и ужас - слабо сказано.
