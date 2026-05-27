«Милан» готов платить Ираоле 4 млн евро в год

«Милан» предложил главному тренеру «Борнмута» контракт до 2029 года с зарплатой 4 млн евро в год.

По данным инсайдера Николо Ширы, 43-летний испанец является главным кандидатом на пост тренера «россонери».

Ираола также интересен «Ньюкаслу», «Кристал Пэлас» и «Байеру». Специалист покинет «Борнмут» по окончании сезона.