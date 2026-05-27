Товарищеские матчи. Сборные 2026

Карпин не планирует серьёзную ротацию состава в матчах сборной России

сегодня, 10:45

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что команда не будет делить состав на разные группы в ближайших товарищеских матчах.

Такого разделения точно не будет. Для этого нужно было бы вызывать 33 футболиста. С Египтом мы играем 28-го числа, а с Буркина-Фасо — 5-го. На восстановление есть почти неделя. Поэтому, возможно, в первой и второй игре сыграют практически одни и те же футболисты.

Тренер также отметил, что жара и высокая влажность в Каире не должны повлиять на стиль игры сборной.

Хочется видеть ту игру, к которой мы стремимся, — вне зависимости от погоды. Смысла беречься нет: устал кто-то, не выдерживает этих условий — всегда можно попросить замену.

Все комментарии
112910415
сегодня в 13:20
уже и ротировать ленится ... )
vyj3bqzmjxg4
сегодня в 12:33
Зачем тогда столько в расширенный состав набирал?
lotsman
сегодня в 12:09
А зачем? Всё равно сборная не играет. А для товарищеских матчей сойдёт и такая, какая сейчас существует.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:16
Да без разницы, пусть хоть две разные сборные выставит...
