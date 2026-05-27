Карпин не планирует серьёзную ротацию состава в матчах сборной России

Главный тренер сборной России заявил, что команда не будет делить состав на разные группы в ближайших товарищеских матчах.

Такого разделения точно не будет. Для этого нужно было бы вызывать 33 футболиста. С Египтом мы играем 28-го числа, а с Буркина-Фасо — 5-го. На восстановление есть почти неделя. Поэтому, возможно, в первой и второй игре сыграют практически одни и те же футболисты.

Тренер также отметил, что жара и высокая влажность в Каире не должны повлиять на стиль игры сборной.