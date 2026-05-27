Ибрагимович и Аллегри устроили потасовку в ресторане

сегодня, 11:22

В «Милане» произошёл конфликт между советником клуба и бывшим главным тренером .

По данным источника, во время ужина в ресторане спор перерос в потасовку. Их разнимали спортивный директор Игли Таре и гендиректор Джорджо Фурлани.

После поражения от «Кальяри» в последнем туре Серии А «Милан» занял пятое место и остался без Лиги чемпионов. Затем клуб отправил в отставку тренерский штаб и ряд руководителей, включая Таре и Фурлани.