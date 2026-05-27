Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2025/2026

Ибрагимович и Аллегри устроили потасовку в ресторане

сегодня, 11:22

В «Милане» произошёл конфликт между советником клуба Златаном Ибрагимовичем и бывшим главным тренером Массимилиано Аллегри.

По данным источника, во время ужина в ресторане спор перерос в потасовку. Их разнимали спортивный директор Игли Таре и гендиректор Джорджо Фурлани.

После поражения от «Кальяри» в последнем туре Серии А «Милан» занял пятое место и остался без Лиги чемпионов. Затем клуб отправил в отставку тренерский штаб и ряд руководителей, включая Таре и Фурлани.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Арсенале» обеспокоены словами Артеты о победе в Лиге чемпионов
Сегодня, 09:39
Забарный не пожал руку Сафонову перед тренировочным матчем ПСЖ
23 мая
«Саутгемптон» обжалует исключение из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
Налоговая Каталонии не нашла коррупции в «деле Негрейры»
18 мая
СлухиУ Арбелоа возник конфликт с защитниками «Реала» Гарсией и Каррерасом
16 мая
Официально«Мидлсбро» требует исключить «Саутгемптон» из финала за выход в АПЛ
16 мая
Сортировать
Все комментарии
матос
матос ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 14:05
эта простихвостка еще и за Юве играл а не только за оба миланских клуба...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:48
Я вот не понимаю Ибру если он так болеет за Милан почему он играл за Интер?
Акын
Акын
сегодня в 13:36
Зачем его советником называют. Просто вышибала. И в прямом и в переносном смысле.
Советов, а тем более умных, от такого ждать бесполезно.
Nenash
Nenash
сегодня в 13:29
"Мадридский" опыт переняли.. 🤭🥊🥊
Vilar
Vilar
сегодня в 12:50
Как только тупой и должок перед ним, сразу в советники, не только в футболе и не только в Италии.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 12:49
Культурными людьми их не назовёшь.
4qd5jaksua37
4qd5jaksua37
сегодня в 12:23
Доля неудачи Милана на плечах носатого. Сует свой нос куда не надо. Его надо было давно убрать
Groboyd
Groboyd
сегодня в 12:19, ред.
Надо же так исказить стычку Ибра - Лукаку. Всё есть в открытом доступе. Бельгиец тогда с головы от шведа получил. И видно, что в глазах носатого был адреналин, а вот в глазах арангутанга самый настоящий страх. Ибра ему намекал идти за ним и разобраться за пределами поля. А Лукаку как трусливый щенок жался к партнёрам и делал вид что они его сдерживают.
112910415
112910415
сегодня в 12:09
Ибра разнёс ресторан и отметелил бывшего тренера ?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:03
Аллегри, понятно, праздновал увольнение.
А чего забыл в ресторане Златан??
Нового тренера там искать?
Groboyd
Groboyd ответ матос (раскрыть)
сегодня в 12:00
Обезьяна тогда проглотила удар лбом в пятачину и ничего не смогла ответить. Так что ври, да не завирайся.
Groboyd
Groboyd ответ матос (раскрыть)
сегодня в 11:57
Сказки то не рассказывай, обезьяна там больше перепугалась и с головы от носатого получила.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ матос (раскрыть)
сегодня в 11:53
Ну..., с Кинг Конгом разве справишься? ))
матос
матос ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:51
Согласен на все 1000!!! Но вот в памяти остался матч Интер-Милан , тогда стычка у него произошла с Лукаку , думал бельгиец его еще и своей 3й ногой раздавит рожа носатого напуганная до сих пор в памяти)))))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:46
Ибра не к добру там
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:45
Ибра навалял по лощенной морде чудо-тренера))))))
не надо было останавливать шведа)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ матос (раскрыть)
сегодня в 11:32, ред.
Он не советник. Реальный якорь + тупой в бытийном смысле во всех аспектах.

Кому-нибудь вломить..., челюсть выбить, это да, - его стезя, а чтоб из своей черепной коробки что-то дельное выдавить, - unreal, как молодежь не скажет...
матос
матос
сегодня в 11:24
надо и носатого имигранта пинком под зад гнать из Милана , советник ...уев
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 