Экс-голкипер «Лестера» Шмейхель завершит карьеру

Вратарь «Селтика» и сборной Дании сообщил, что завершит карьеру после окончания контракта с шотландским клубом в июне.

Когда летом закончится мой контракт с «Селтиком», я завершу профессиональную карьеру. По сути, это решение приняли обстоятельства. После травмы плеча я консультировался с хирургами и специалистами, и они дали понять, что возвращение на топ-уровень маловероятно. Я долго всё обдумывал и понял, что сейчас правильный момент остановиться. Конечно, я надеялся вернуться и снова играть. Но для меня важно не просто выйти на поле, а выступать на высоком уровне, а сейчас это было бы крайне сложно.

Каждый футболист мечтает попрощаться с игрой на поле, но не всегда всё складывается так, как хочется. При этом я ни о чём не жалею: футбол дал мне очень многое — эмоции, опыт и людей, которые стали важной частью моей жизни.

Среди главных моментов карьеры — чемпионство с «Лестером» и выступления за сборную Дании на крупных турнирах. Быть капитаном национальной команды — то, о чём я мечтал с детства. Евро-2020 навсегда останется особенным воспоминанием. После того, что произошло с Кристианом Эриксеном, вся страна сплотилась вокруг сборной. Такую поддержку невозможно забыть. Теперь начинается новый этап. Пока у меня нет чёткого плана, чем я займусь дальше, и мне самому интересно понять, каким будет этот путь.