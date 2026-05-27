Экс-голкипер «Лестера» Шмейхель завершит карьеру

сегодня, 11:53

Вратарь «Селтика» и сборной Дании Каспер Шмейхель сообщил, что завершит карьеру после окончания контракта с шотландским клубом в июне.

Когда летом закончится мой контракт с «Селтиком», я завершу профессиональную карьеру. По сути, это решение приняли обстоятельства. После травмы плеча я консультировался с хирургами и специалистами, и они дали понять, что возвращение на топ-уровень маловероятно. Я долго всё обдумывал и понял, что сейчас правильный момент остановиться. Конечно, я надеялся вернуться и снова играть. Но для меня важно не просто выйти на поле, а выступать на высоком уровне, а сейчас это было бы крайне сложно.

Каждый футболист мечтает попрощаться с игрой на поле, но не всегда всё складывается так, как хочется. При этом я ни о чём не жалею: футбол дал мне очень многое — эмоции, опыт и людей, которые стали важной частью моей жизни.

Среди главных моментов карьеры — чемпионство с «Лестером» и выступления за сборную Дании на крупных турнирах. Быть капитаном национальной команды — то, о чём я мечтал с детства. Евро-2020 навсегда останется особенным воспоминанием. После того, что произошло с Кристианом Эриксеном, вся страна сплотилась вокруг сборной. Такую поддержку невозможно забыть. Теперь начинается новый этап. Пока у меня нет чёткого плана, чем я займусь дальше, и мне самому интересно понять, каким будет этот путь.

В составе «Лестера» он стал чемпионом Англии в 2016 году, а за сборную Дании провёл 120 матчей.

112910415
сегодня в 13:02
39 ему !
так и так славная карьера подошла к завершению !
Futurista
сегодня в 12:23, ред.
У Каспера тоже сын есть...не научили его с дедушкой мячики ловить интересно?...а нет...научили)...Макс Шмейхель (родился в 2010 году). сын Каспера. продолжает династию и тренируется в системе футбольных академий, привлекая к себе внимание с самого раннего детства...тоже вратарь)...династия продолжается...
gepajj8s6vry
сегодня в 12:17
Вполне достойная у него получилась карьера.
