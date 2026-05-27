Лунин намерен сменить клуб летом

сегодня, 12:09

Вратарь «Реала» намерен сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

По данным источника, 27-летний украинец недоволен ролью запасного голкипера и уже попросил руководство «Реала» отпустить его. В клубе готовы рассмотреть уход игрока.

В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей за мадридскую команду.