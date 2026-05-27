Лунин намерен сменить клуб летом

Вратарь «Реала» Андрей Лунин намерен сменить клуб в ближайшее трансферное окно.
По данным источника, 27-летний украинец недоволен ролью запасного голкипера и уже попросил руководство «Реала» отпустить его. В клубе готовы рассмотреть уход игрока.
В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей за мадридскую команду.
Да и не тянет Лунин статус первой скрипки в этом сливочном оркестре, не по игре, не по стабильности. Иногда может вытянуть очень сложный мяч, но абсолютно не умеет играть на выходах, и часто неумело выбирает позицию при стандартах.
Так что. наверное, для Андрея действительно лучшим вариантом будет перейти в менее именитый клуб, но в котором он будет иметь постоянную игровую практику и играть в основе.