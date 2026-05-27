Лунин намерен сменить клуб летом

сегодня, 12:09

Вратарь «Реала» Андрей Лунин намерен сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

По данным источника, 27-летний украинец недоволен ролью запасного голкипера и уже попросил руководство «Реала» отпустить его. В клубе готовы рассмотреть уход игрока.

В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей за мадридскую команду.

112910415
сегодня в 13:27
все думали, что привык он к этой роли ...
Drosmo
сегодня в 12:59
Интересно, а на что надеялся Лунин, переходя в Реал? На то, что он станет основным вратарём? Он изначально приходил как резервист, и был резервистом все эти годы. И даже если завтра Куртуа заявит о том, что покидает Реал, Лунин не станет основным вратарём. Перес помешан на звёздных игроках, и после ухода Тибо сразу будет искать ему замену среди именитых киперов. А Лунин так и будет всегда вторым, и если Андрей этого не понимал изначально, то его проблемы.

Да и не тянет Лунин статус первой скрипки в этом сливочном оркестре, не по игре, не по стабильности. Иногда может вытянуть очень сложный мяч, но абсолютно не умеет играть на выходах, и часто неумело выбирает позицию при стандартах.

Так что. наверное, для Андрея действительно лучшим вариантом будет перейти в менее именитый клуб, но в котором он будет иметь постоянную игровую практику и играть в основе.
r2tngvxcvwpt
сегодня в 12:29
Сидеть на лавке даже в Реале не кайф.
j5x9k32jk77g
сегодня в 12:10
В Реал-2 его отправят.
