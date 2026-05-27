Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Сперцян: «Суперфинал Кубка России нужно проводить на нейтральных полях»

сегодня, 12:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что Суперфинал Кубка России нужно проводить на нейтральных полях, меняя арену каждый год.

Мне кажется, правильнее играть Суперфинал Кубка России на нейтральном стадионе. «Лужники» — национальный стадион, и на нём мало игр проходит. Поэтому тут такое непонятное чувство. Вроде и кайф играть, а с другой стороны, все всё видели.

В прошедшем Суперфинале Кубка России «Краснодар» уступил «Спартаку» (1:1, 3:4 по пенальти). Матч проходил на стадионе «Лужники».

Подписывайся в ВК
Все новости
Флик: «Я готов к приходу Моуриньо в „Реал“»
24 мая
Гвардиола собирается отдохнуть и не тренировать в ближайшее время
23 мая
ОфициальноГвардиола поблагодарил болельщиков «Манчестер Сити» за поддержку
22 мая
Мартинес связал шансы Португалии на ЧМ-2026 с нумерологией
21 мая
Рафинья рассказал, в какие команды он мог перейти вместо «Барселоны»
21 мая
Гави высказался о драке между Тчуамени и Вальверде
20 мая
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:55
Надо менять регламент и играть дополнительное время!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:44, ред.
Что с другой стороны, Эдуард? Я не понимаю ваших тонких намёков. Будьте мужчиной имейте мужество сказать как есть тогда уж. Какая хитрая попытка переложить ответственность на организацию турнира и при этом ещё и никого не обидеть. Что то футболисты Краснодара один за другим после финала пытаются на два стула сесть, прям напрашивается очень неприличная шутка что у них после игры кое где кое что сильно повредилось после чего сидение на двух стульях стало технически возможным. Хотя вроде разгрома не было.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:42, ред.
Не согласен.В финале могла оказаться не московская команда в игре с Краснодаром.Тем более счет в основное время ничейный.Так,что это все разговоры и только.А вот формат кубка России мне не нравится,да думаю как и многим.По мне проиграл,так вылет.Да и дубль не выпускали бы тогда на матчи кубка.
Groboyd
Groboyd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:36
Где?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:30
А я соглашусь с его мнением. Недопустимо чтобы главный матч кубка проходил почти на домашнем стадионе одной из команд...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:21
Все всё видели. Согласен. Видели, что Краснодар не сильнейший клуб России. Видели испуганные глаза Мусаева в начале первого тайма, кода Спартак очень быстро проводил свои атаки. Видели, что Кордоба переходит на прямую грубость, как только в игре ничего не получается.
Краснодар в прошлом году случайно залетел в чемпионы. Благодаря безалаберной игре Зенита. В этом почти то же самое. Но рановато вы -Сперцян и Ко надели короны на головы, делая теперь такие заявления. Вас хорошо годик пиарили, хвалили и носили на руках. Но в бОльшей мере это не ваши поклонники, а те - кто не любит Зенит.
Так что не нужно обольщаться.
Я рад что Кубок выиграл Спартак. Жаль, что не размазали в основное время.
У Краснодара, когда что-то не получается, на первый план сразу выходят обиды и грубость. Что на поле, что вне его.
derrik2000
derrik2000 ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 13:20
Грубоватый, конечно, ответ, но по сути согласен.
112910415
112910415
сегодня в 13:10
опять за старую тему
снова да ладом ...)
Groboyd
Groboyd
сегодня в 12:54
Финал кубка страны должен проходить на главном стадионе. В Англии, Италии по этому поводу никто не ноет. Только здесь нашлась жалкая горстка неудачников.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 12:51, ред.
Построй на свои бабки 80000 стадион, а потом пи... На Спартак приехали от лен области до дальнего востока. Многие даже приехали без билетов, в надежде купить у стадиона. Не все смогли, несколько тысяч болельщиков красно-белых разбрилась по барам, вокруг Лужников остались.
А этот х... арммянин хочет, что бы на фубол попали не 73 тысячи болельщиков, а всего лишь 40000.
Поэтому иди ты на ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 