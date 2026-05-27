Сперцян: «Суперфинал Кубка России нужно проводить на нейтральных полях»

сегодня, 12:42

Капитан «Краснодара» считает, что Суперфинал Кубка России нужно проводить на нейтральных полях, меняя арену каждый год.

Мне кажется, правильнее играть Суперфинал Кубка России на нейтральном стадионе. «Лужники» — национальный стадион, и на нём мало игр проходит. Поэтому тут такое непонятное чувство. Вроде и кайф играть, а с другой стороны, все всё видели.

В прошедшем Суперфинале Кубка России «Краснодар» уступил «Спартаку» (1:1, 3:4 по пенальти). Матч проходил на стадионе «Лужники».