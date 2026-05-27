Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Карпин заявил, что не считает комментарии в интернете мнением болельщиков

сегодня, 13:54

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не считает комментарии в интернете отражением мнения болельщиков.

Мнение людей, которые пишут комментарии в интернете, и мнение болельщиков, которые заполняют стадионы в Краснодаре, Волгограде, Москве, — это не одно и то же. Понимаю отношение болельщиков по заполняемости арен, по интересу к сборной.

Тренер отметил, что к нему подходят болельщики разных возрастов и благодарят как за работу в сборной, так и за прошлое в «Спартаке» и «Ростове».

Молодые — в основном за сборную, за тренерство. Постарше — за игроцкое прошлое в «Спартаке» и сборной.

Подписывайся в ВК
Все новости
Россия  Карпин Валерий
Источник: sovsport.ru Фото: Михаил Шапаев, РФС
Карпин не планирует серьёзную ротацию состава в матчах сборной России
Сегодня, 10:45
Боярский: «Соболев — настоящий голеадор»
Вчера, 21:21
Губерниев: «Мусаев должен работать в „Краснодаре“»
Вчера, 19:21
Маркиньос: «„Спартаку“ по силам взять чемпионство в следующем сезоне»
Вчера, 18:08
Карседо заявил, что пригласит Эмери в Россию на матч «Спартака»
Вчера, 17:20
Газизов: «„Динамо“ не дало поводов усомниться, что оно сильнее „Урала“»
Вчера, 14:55
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:37
Как же он не умеет связывать линии, Витя . Ты говорить то говори, но не заговаривайся.)))
Чтобы так лететь в атаку, тройкой атакующих ты нихрена не обойдешься. Здесь хавы-опроники в миг становятся атакующими пзшниками/ ложными 9/10ками - не суть, а дефы занимают их место в центральной зоне. Пойди ка попробуй так отрегулируй, чтоб у тебя 10 человек так играло. Гнилая система по твоему ? Нихрена подобного. Система, вне сомнения, сырая, - без должной огранки, но очень перспективная. Аякс Ван Гааля таким макаром всех нагибал в Европе.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 17:23
Да ну, прекрати, никто на поднимает.))) Кто поднимает, в Примере, где мертвецкий Реал, в своих постоянных противоречиях? Опорная зона? Так её нет у Флика, и не потому что её нет, а потому что она не предусмотрена футболом Флика. Он и в сборной не умел её формировать. Опорная зона- это целая наука, её с воздуха взять невозможно, и она не отдельное государство- её надо мастерить, продуманно уметь связать с другими линиями!!! А Флик, именно это и не умеет...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:18, ред.
Не надо говорить о зрелищности Только в атаке.
Чтобы атака была зрелищной, её пружина должна работать, начиная с опорной зоны собственной штрафной.
Против этой системы Флика, лапы к верху поднимают и Реал и все остальные, за исключением ПСЖ. Атлетов я не причисляю к равным соперникам Барсы. Матрасы достойные оппоненты, но их футбол - прошлый век и они не ровня каталонцам.
Индзаги ? Сколько можно его " тренерский гений "расписывать, когда в финале Париж из него бифштекс сделал ?
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 16:59
Сколько раз тебе говорить- не владеешь вопросом- не пиши...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 16:58
    Не тянут, потому что вся система Флика гнилая, не расчитана на закрытый и стремительный контр атакующий футбол соперника, в данном случае, Атлетико, да и не только... А поражение от Интера- это чисто тренерская победа и чисто тренерское поражение. Так, как Индзаги унизил Флика, причем показательно, со всеми нюансами, так мало кто может, разве что Симеоне.))) Так раскусить предсказуемый футбол Флика, без центра поля, с явным креном в атаку- это тренерский ШЕДЕВР Индзаги!!!!!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 16:50, ред.
    Твоя "симпатия" к Флику известна наверняка уж за пределами Соккера. Так что если уж мне можно не продолжать, то тебе, Витя, ну ты понял...

    По хорошему защитнику не соглашусь. Полно мячей Барса напропускала и без потерь мяча из-за ловушек. Вспомнить хотя твоих любимых Атлетов в первом матче за КИ, где Касадо и Кубарси в одном только первом тайме привезли на 8 штук, из которых матрасы только 4 забили. Не тянут оба и это видно всем + Кунде после травмы уже не бегает... Поэтому не надо Витя валить всё на одну сторону медали. Я понимаю, что тебе это хочется...ооооочень хочется, но не надо. )))
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 16:30
    Карпин, зачем-то, опять решил напомнить о себе всем нам... Упрямый какой... Валерий Георгиевич, в графе "титулы" ничего не поменялось — там НОЛЬ. Правда один титул у Карпина есть, СБИТЫЙ ЛЁТЧИК, так его Федун назвал. Кстати, я удивлён тем, что Валера до сих пор не организовал что-то типа митинга в свою поддержку.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 16:03, ред.
    Зрелищная она только в атаке, но в прошедшем сезоне и этого не было в полной мере. Твоя симпатия к Флику обще известна, так что, при любом раскладе можешь не продолжать- ответ очевиден.))) И пока Флик не поменяет свою стратегию строительства команды- ни один, самый качественный защитник не поможет...
    И какие проблемы были у Барсы в прошлой ЛЧ, в 1/2? Не припомню. Просто Индзаги переиграл Флика стратегически, вот это- главная проблема Флика...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 15:58, ред.
    Вылет в 1/2 и 1/4 ЛЧ... при всех проблемах Барселоны, включая сговор УЕФА по её утилизации в матче с Атлетико...., + двухгодичное - безоговорочное чемпионство в Испании. Кто бы мог похвастать таким "провалом" в подобной ситуации кроме Флика, я хз.

    Это если рассматривать только результат. А по зрелищности так и вовсе Барса Флика ( наряду с ПСЖ) самые зрелищные команды.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 15:35
    Но он хотябы не позорится в ЛЧ, как конФЛИКт, второй год подряд...)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 14:48, ред.
    Валерон может быть спокоен: что на трибунах, что за Клавой..., уж насчёт кого кого..., а по нему мнение мало отличается.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 14:25
    Мнение болельщиков, которое отличается от мнения Валеры - не является настоящим мнением болельщиков.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:13
    как же так, Валера !
    мнение у нас есть и мы болельщики ! )
    Capral
    Capral
    сегодня в 14:12
    Карпин дважды выигрывал серебро со Спартаком будучи тренером КБ. Боролся за тройку во главе Ростова, у которого с финансами были серьезные проблемы. Ну а как игрок Спартака, думаю, вообще и говорить нечего- действительно настоящая ЛЕГЕНДА Клуба-90х!!!!!!! Да и испанский игровой период Карпина обще известен...
    А то, что не получилось в команде ВТБ, ну так, если у тебя в команде, через одного штрейкбрехеры, которые опаздывают на тренировку или уходят с неё раньше времени, то тут уж, как говорится ничего не поделать. Просто не надо было браться за такое.
    А сейчас работу Карпина в сборной квалифицировать невозможно, по причине отсутствия официальных игр и настроя игроков на низкосортные матчи, только и всего. Никогда не считал Валеру гениальным тренером, но ставить игру он умел всегда. Другое дело- не со всеми можно сработаться...................................
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     