Винисиус: «Мне удалось заставить критиков замолчать»

Вингер «Реала» вспомнил о давлении, с которым столкнулся после перехода в испанский клуб.

После моего трансфера в «Реал» многие говорили, что мне не найдётся места в составе, что я не буду забивать и выигрывать титулы. Но мне удалось заставить критиков замолчать. Многие считали 45 млн евро слишком большой суммой за мой переход. Сейчас, учитывая мои достижения, можно сказать, что «Реал» приобрёл меня очень выгодно. Флорентино Перес и болельщики клуба всегда поддерживали меня.