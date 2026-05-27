Винисиус: «Мне удалось заставить критиков замолчать»

сегодня, 14:06

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор вспомнил о давлении, с которым столкнулся после перехода в испанский клуб.

После моего трансфера в «Реал» многие говорили, что мне не найдётся места в составе, что я не буду забивать и выигрывать титулы. Но мне удалось заставить критиков замолчать. Многие считали 45 млн евро слишком большой суммой за мой переход. Сейчас, учитывая мои достижения, можно сказать, что «Реал» приобрёл меня очень выгодно. Флорентино Перес и болельщики клуба всегда поддерживали меня.

Capral
сегодня в 17:43
Никто из всех троих не был негром- это тоже надо учитывать.
Groboyd
сегодня в 17:10, ред.
Кака не был проблемным.
Ни Рон ни Месси не настраивали так против себя стадионы.
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 16:32
Дмитрий, а разве у Месси и Роналду характеры лучше?))) Все звездные футболисты проблемные- это АКСИОМА.
Drosmo
сегодня в 15:54, ред.
Вини настолько глуп, что так и не понял за что его критикуют. Никто не ставит под сомнение талант бразильца и его мастерство. Его критикуют за его эгоизм, высокомерность и заносчивость. А главное, что все эти качества его характера напрямую влияют на атмосферу как в раздевалке, так и на поле.

А сеньор Перес вместо того, чтобы в своё время подавить в Винисиусе эти, мешающие ему самому качества, наоборот ещё больше взрастил их, превратив бразильца в высокомерную принцессу-недотрогу, у которой личные эмоции вышли на первый план, оставив позади талант и профессионализм.
Capral
сегодня в 15:40
Всё правильно сказал. Сейчас невозможно представить себе Реал без Вини. Один из Лучших в мире на своей позиции, один из Лидеров Реала, один из Творцов Великих побед Клуба!!! А критики и враги? Ну так, как было сказано в одном замечательном фильме: "Врагов не бывает только у дураков и уродов"...
BDA81
сегодня в 15:16
Просто надоел ты, да и балерину брать не кто не хочет.
Nenash
сегодня в 15:16
Критики замолчали, стадионы засвистели.. 🤣
memphis
сегодня в 15:14
Нарцис
xez99updvhga
сегодня в 14:43, ред.
Ты слов не понимаешь, критики замолчали и перешли к бананам и к ваучерам с напитками. Скоро в ход пойдут более весомые предметы..., при продолжающемся молчании критиков.
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:21
Еще один с раздутым самомнением.
Кроме отвращения его личность ничего не вызывает.
Vilar
сегодня в 14:14, ред.
Кажется, и ты скоро замолчишь, пришёл новый/старый тренер, потом расскажешь.
112910415
сегодня в 14:08
часть критиков замолчала !
да образовалась другая группа ...
