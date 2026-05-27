Александр Сторожук возглавил «Торпедо»

сегодня, 14:35

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщила о назначении Александра Сторожука на пост главного тренера.

Контракт с 44-летним российским специалистом рассчитан на два года.

Ранее главный тренер Александр Сторожук работал в системе «Краснодара», где прошел путь от молодежной команды до основы. Также специалист возглавлял тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат».

Freche
Freche ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:08
А если Игнашевич не пойдёт, то можем Березуцким поделиться! :)))))
сегодня в 16:06
Вот, даже не знаю... По прошлому сезоне в Арсенале было такое ощущение, что тренерские мысли у Александра Александровича кончились. И это при наличии весьма неплохого состава.
Однако посмотрим.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:57
Отличное решение, двумя руками ЗА!!!!!!! Но к сожалению выбор сделан, и что из этого получится- один БОГ знает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:55
Сторожук это совсем гиблое дело. Я думаю им надо было пригласить Игнашевича. Он работал в Торпедо и я думаю сумел бы вывести этот клуб в РПЛ. А Сторожук точне нет.
Capral ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 15:14
Приветствую, Виктор!!!
Из Краснодара его погнали, после серии веселых разгромов... А потом была Тула, где он не прошел стыки, причем позорно. Ну и Ахмат, откуда его вытурили через три тура. Никогда не думал, что он возглавит Торпедо, клуб, к которому я всю жизнь отношусь с особой привязанностью. Но, что есть, то есть, а значит придется болеть и за Сторожука. Не за него конечно, а за Торпедо. Неужели, никого другого не нашлось, более Достойного? Сторожук- примитивный тренер, но в ФНЛ, возможно что-то получится.
s2jxkqad8cjs
сегодня в 15:13
Задача - Премьер-Лига.
Vilar
сегодня в 15:04
Работа в системе Краснодара - это хорошо: четвёртое место в РПЛ в сезоне 2021/22 под руководством Сторожука. Команда заняла эту позицию, несмотря на отсутствие легионеров.
А вот после возглавляя "Арсенал" и "Ахмат", какие успехи?
В тульском «Арсенале»: в сезоне 2024/25 команда под его руководством заняла десятое место в Первой лиге.
Назначение в «Ахмат» в 2025 году на трёхлетний(!) контракт. Однако после трёх туров РПЛ в сезоне 2025/26 Сторожук был уволен по соглашению сторон.
Как-то однозначно сказать, что это удачное назначение для Торпедо, не берусь. Только факты. Остаётся подождать.
qetqm6w6z38e
сегодня в 15:03
Редко кто из тренеров так много клубов меняет, но результатов не добивается нигде.
akend23w8p9m
сегодня в 14:51
Еще один бегает из команды в команду.
