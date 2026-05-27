Александр Сторожук возглавил «Торпедо»

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщила о назначении Александра Сторожука на пост главного тренера.
Контракт с 44-летним российским специалистом рассчитан на два года.
Ранее главный тренер Александр Сторожук работал в системе «Краснодара», где прошел путь от молодежной команды до основы. Также специалист возглавлял тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат».
Из Краснодара его погнали, после серии веселых разгромов... А потом была Тула, где он не прошел стыки, причем позорно. Ну и Ахмат, откуда его вытурили через три тура. Никогда не думал, что он возглавит Торпедо, клуб, к которому я всю жизнь отношусь с особой привязанностью. Но, что есть, то есть, а значит придется болеть и за Сторожука. Не за него конечно, а за Торпедо. Неужели, никого другого не нашлось, более Достойного? Сторожук- примитивный тренер, но в ФНЛ, возможно что-то получится.