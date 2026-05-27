Александр Сторожук возглавил «Торпедо»

сегодня, 14:35

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщила о назначении на пост главного тренера.

Контракт с 44-летним российским специалистом рассчитан на два года.

Ранее главный тренер Александр Сторожук работал в системе «Краснодара», где прошел путь от молодежной команды до основы. Также специалист возглавлял тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат».