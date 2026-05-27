«Енисей» объявил о возвращении голкипера Опарина

«Енисей» объявил о возвращении вратаря Михаила Опарина.
33-летний голкипер уже выступал за красноярский клуб с 2014 по 2017 год и провел за клуб 119 матчей.
Прошлый сезон он провел в екатеринбургском «Урале».
Вот именно, что провёл, а не отыграл. Сыграл ровно полтора матча: один тайм с Ротором по причине травмы Селихова и в Кубке против ПСК Динская из страшно сказать какой лиги. И то пропустил там. По факту был четвёртым вратарём команды.
Как бы и следующий сезон Михаилу такой же не провести. Основной голкипер красноярцев Егор Шамов очень уверенно выглядит.