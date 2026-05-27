Мбаппе стал лучшим футболистом «Реала» по итогам сезона-2025/26

сегодня, 15:39

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом команды по итогам сезона-2025/26 по версии болельщиков.

Французский форвард получил эту награду второй год подряд.

В минувшем сезоне нападающий «Реала» забил 25 голов в 31 матче Ла Лиги, а в Лиге чемпионов записал на свой счет 15 мячей.

n3abwnbsr4ue
сегодня в 17:05
Мбаппе стал лучшим футболистом «Реала»-так решил Перес,вот по этому в Реале скандалы!!!
Nenash
сегодня в 16:45
Перес назначил лучшим.. Осталось назначить себя президентом.. 🤭
Grizly88
сегодня в 16:39
Мбаппе топчик
112910415
сегодня в 16:31
ясно, что он !
Capral
сегодня в 16:20
А тут и думать нечего. Ведущий нападающий Реала, забивной. Что еще надо. Нужен тренер, способный сплотить команду и направить её в нужное русло. А потом, я не очень верю в это число 7млn. Кто их считал и кому это надо? Я уверен, что среди подписантов- половина болельщиков Барсы, под видом Реала... Как говорил Остап Ибрагимович: "В совершенстве печатного дела- всё возможно"!
Buzz Lightyear
сегодня в 16:14
Эти миллионы для одного из самых титулованных и известных клубов не столь и большое число. Есть уверенность, что большая часть поклонников клуба как минимум достаточно хорошего мнения о Килиане и его роли в мадридском Реале.
DXTK
сегодня в 16:08, ред.
Мбаппе как и его кумир Роналду лучший с нулем трофеев.......может французу еще и ЗМ выпишут как португальцу в 2013 году.........????

PS Странно лучший второй год подряд и второй год подряд Реал без трофеев.
Capral
сегодня в 16:07
Приветствую, Дмитрий!!!
Даже, если и дал много свободы, то Анчи справлялся и с этим, в силу своего умения и таланта работать со звездами. Другое дело, что стало, после его увольнения. Ну давайте дождемся возможного прихода Маура, тогда и посмотрим, чем дело кончится... Но в любом случае, второй год подряд стать лучшим в Реале, пусть даже и в достаточно проблемном- дорогого стоит.)))
48pw28hrtfqh
сегодня в 16:06
Ну что, болельщиков не обманешь....
Drosmo
сегодня в 15:59
Приветствую, Виктор!!!
Хотел немного добавить от себя, и может чуть поправить. Перес сглупил не когда уволил Анчи, а когда некоторых игроков поставил выше тренера, дав им слишком много свободы. А увольнение Анчи стало уже следствием этого.
Capral
сегодня в 15:46
Ну и, где сейчас, все, эти, так называемые подписанты против Мбаппе?! Где, все эти штрейкбрехеры?! Где, все эти 7млн?! Где- в п....е!!! Молодец, парень, второй год подряд, несмотря на все судебные тяжбы, непростой микро климат в команде, критику и тп- ТЫ снова Лучший!!!!!!! Тренер только нужен ДОСТОЙНЫЙ Реалу и всё будет з.......ь!!!!!!!
Эх, как же Перес сглупил, уволив Великого Анчи, как ошибся......................................
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:44
Ну вот, Винисус только что критиков заткнул. А теперь снова критиковать начнут его, что не он лучший.
Гость
