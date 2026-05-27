Мбаппе стал лучшим футболистом «Реала» по итогам сезона-2025/26

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом команды по итогам сезона-2025/26 по версии болельщиков.
Французский форвард получил эту награду второй год подряд.
В минувшем сезоне нападающий «Реала» забил 25 голов в 31 матче Ла Лиги, а в Лиге чемпионов записал на свой счет 15 мячей.
Хотел немного добавить от себя, и может чуть поправить. Перес сглупил не когда уволил Анчи, а когда некоторых игроков поставил выше тренера, дав им слишком много свободы. А увольнение Анчи стало уже следствием этого.
Даже, если и дал много свободы, то Анчи справлялся и с этим, в силу своего умения и таланта работать со звездами. Другое дело, что стало, после его увольнения. Ну давайте дождемся возможного прихода Маура, тогда и посмотрим, чем дело кончится... Но в любом случае, второй год подряд стать лучшим в Реале, пусть даже и в достаточно проблемном- дорогого стоит.)))