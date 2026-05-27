Мбаппе стал лучшим футболистом «Реала» по итогам сезона-2025/26

Нападающий «Реала» признан лучшим футболистом команды по итогам сезона-2025/26 по версии болельщиков.

Французский форвард получил эту награду второй год подряд.

В минувшем сезоне нападающий «Реала» забил 25 голов в 31 матче Ла Лиги, а в Лиге чемпионов записал на свой счет 15 мячей.