Объявлен окончательный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Нидерландов определился с финальной заявкой команды на ЧМ -2026.

В состав вошли 26 футболистов:

Вратари

Марк Флеккен («Байер»), Робин Руфс («Сандерленд»), Барт Вербругген («Брайтон»).

Защитники

Натан Аке («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Йоррель Хато («Челси»), Ян ван Хеке («Брайтон»), Журрьен Тимбер («Арсенал»), Мики ван де Вен («Тоттенхэм»).

Полузащитники

Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Тейн Копмейнерс («Ювентус»), Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити»), Мартен де Рон («Аталанта»), Гус Тиль ( ПСВ ), Квентин Тимбер («Марсель»), Матс Вайффер («Брайтон»).

Нападающие

Брайан Бробби («Сандерленд»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Ноа Ланг («Галатасарай»), Дониэлл Мален («Рома»), Крисенсио Саммервиль («Вест Хэм»), Вут Вегхорст («Аякс»).