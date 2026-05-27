Объявлен окончательный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026

сегодня, 15:54

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман определился с финальной заявкой команды на ЧМ-2026.

В состав вошли 26 футболистов:

Вратари

Марк Флеккен («Байер»), Робин Руфс («Сандерленд»), Барт Вербругген («Брайтон»).

Защитники

Натан Аке («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Йоррель Хато («Челси»), Ян ван Хеке («Брайтон»), Журрьен Тимбер («Арсенал»), Мики ван де Вен («Тоттенхэм»).

Полузащитники

Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Тейн Копмейнерс («Ювентус»), Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити»), Мартен де Рон («Аталанта»), Гус Тиль (ПСВ), Квентин Тимбер («Марсель»), Матс Вайффер («Брайтон»).

Нападающие

Брайан Бробби («Сандерленд»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Ноа Ланг («Галатасарай»), Дониэлл Мален («Рома»), Крисенсио Саммервиль («Вест Хэм»), Вут Вегхорст («Аякс»).

На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде сборная Нидерландов сыграет в группе F с Японией, Швецией и Тунисом. Перед стартом турнира команда Кумана проведет товарищеские матчи против Алжира 3 июня и Узбекистана 8 июня.

25процентный клоун
сегодня в 17:27
За Тиля в первую очередь, за Думфриза и за Мемфиса. Ну и За Куинси.
particular
particular ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:27
Возможно...
Щааа, просплюсь с перепоя и гляну, - кто, кого, куда и как :)
25процентный клоун
сегодня в 17:21
Согласен, и Куинси нет и Деми Де Зеува.
Но никто им не помешает обыграть какую нибудь Аргентину и вернуть им должок за судейский отскок. Вмюспомните, ведь Нидерланды вполне могли и в финал выскочить
пират Елизаветы
сегодня в 17:10
Состав средний. И это хорошо.
Не будут звездных эго замашек.
Надеюсь, оранжевые покажут хорошую игру.
Болельщики у них четкие))
particular
сегодня в 17:02
Пасанов, сопоставимых с Гуллитом и Ван Бастеном нет, - вряд ли собранный винегрет, несмотря на несколько значимых фамилий, будет спсобен потолкаться за что-то...
Buzz Lightyear
сегодня в 16:41
Почему Вы так считаете?
Alex_67
сегодня в 16:36
Голландия 🇳🇱 больше пяти матчей на чемпионате мира не сыграет.
112910415
сегодня в 16:29
нормальная команда, крепкая !
6g4yc2cwe4um
сегодня в 16:03
Состав сильный из группы должны выходить...
DXTK
сегодня в 16:00
Это не сборная голландия это какая то мини-англия с голландскими паспортами, так как большинство футболистов выступает за английские клубы в АПЛ......
lazzioll
сегодня в 15:56
до финала! и там с Бразилией
Гость
