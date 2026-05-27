Объявлен окончательный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман определился с финальной заявкой команды на ЧМ-2026.
В состав вошли 26 футболистов:
Вратари
Марк Флеккен («Байер»), Робин Руфс («Сандерленд»), Барт Вербругген («Брайтон»).
Защитники
Натан Аке («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Йоррель Хато («Челси»), Ян ван Хеке («Брайтон»), Журрьен Тимбер («Арсенал»), Мики ван де Вен («Тоттенхэм»).
Полузащитники
Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Тейн Копмейнерс («Ювентус»), Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити»), Мартен де Рон («Аталанта»), Гус Тиль (ПСВ), Квентин Тимбер («Марсель»), Матс Вайффер («Брайтон»).
Нападающие
Брайан Бробби («Сандерленд»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Ноа Ланг («Галатасарай»), Дониэлл Мален («Рома»), Крисенсио Саммервиль («Вест Хэм»), Вут Вегхорст («Аякс»).
На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде сборная Нидерландов сыграет в группе F с Японией, Швецией и Тунисом. Перед стартом турнира команда Кумана проведет товарищеские матчи против Алжира 3 июня и Узбекистана 8 июня.
Щааа, просплюсь с перепоя и гляну, - кто, кого, куда и как :)
Но никто им не помешает обыграть какую нибудь Аргентину и вернуть им должок за судейский отскок. Вмюспомните, ведь Нидерланды вполне могли и в финал выскочить
Не будут звездных эго замашек.
Надеюсь, оранжевые покажут хорошую игру.
Болельщики у них четкие))