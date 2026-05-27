Лэмпард признан тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги

сегодня, 17:17

Ассоциация тренеров лиги (LMA) назвала рулевого «Ковентри Сити» Фрэнка Лэмпарда победителем в номинации «Лучший тренер года» в Англии. Награда носит имя бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

34-я ежегодная церемония награждения состоялась 26 мая.

На приз также претендовали Кит Эндрюс («Брентфорд»), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Андони Ираола («Борнмут»), Майкл Скубала («Линкольн Сити») и Энди Вудман («Бромлей»).

«Ковентри Сити» под руководством Лэмпарда стал победителем Чемпионшипа в сезоне 2025/26 и сыграет в АПЛ впервые с 2001 года.

txja6qa9q2zf
сегодня в 20:31
Наверно это правильно,после такого подъёма Ковентри
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 17:56
Всё справедливо!
ggc5vg47284z
сегодня в 17:37
Ассоциации тренеров видней кто лучший.
112910415
сегодня в 17:34
тренерам точно виднее !
t0s1k
сегодня в 17:26
Заслужил, через такое болото чемпионшипа выбрался, где каждый грызёт друг друга ради победы будь то 1 либо последнее место
