Лэмпард признан тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги

Ассоциация тренеров лиги (LMA) назвала рулевого «Ковентри Сити» победителем в номинации «Лучший тренер года» в Англии. Награда носит имя бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

34-я ежегодная церемония награждения состоялась 26 мая.

На приз также претендовали Кит Эндрюс («Брентфорд»), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Андони Ираола («Борнмут»), Майкл Скубала («Линкольн Сити») и Энди Вудман («Бромлей»).