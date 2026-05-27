Тренер сборной Аргентины о Месси: «Первые новости не такие уж плохие»

сегодня, 17:53

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о состоянии нападающего Лионеля Месси.

Ранее «Интер Майами» сообщил, что замена футболиста в матче МЛС с «Филадельфией Юнион» была связана с мышечной усталостью в области левого подколенного сухожилия. Игрок покинул поле на 73-й минуте.

Мы смотрели игру здесь, на тренировочной базе, и поняли, что он попросил заменить его и что с ним что-то не так. Первые новости не такие уж плохие. Конечно, мы бы предпочли, чтобы с ним ничего не случилось. Теперь остаётся ждать, как будет развиваться ситуация, и, главное, посмотреть по результатам новых обследований, действительно ли всё так, как говорят.

Мы все хотели бы, чтобы он прибыл без проблем, но так не вышло… и не только с ним. Большинство игроков, у которых были проблемы, ещё не полностью восстановились, и наша цель — вернуть их в наилучшую возможную форму.

112910415
сегодня в 17:57, ред.
Всё будет хорошо !
так надо надеяться
u9fa84eanzcq
сегодня в 17:56
Пусть медики стараются всех поставить на ноги до ЧМ...
Гость
