Иванисеня покидает «Урал»

«Урал» объявил об уходе полузащитника Дмитрия Иванисени после срока завершения аренды.
Футболист выступал за команду из Екатеринбурга с 12 февраля 2026 года, отыграв 14 матчей. Права на игрока принадлежат самарским «Крыльям Советов».
Нет, в Урале не запомнился решительно ничем. Травмированного Лео Кордейру заменить даже близко не смог, хотя и брали его вместо выбывшего на долгий срок бразильца. И молодой уралец Виталий Бондарев, по моему мнению, смотрелся намного лучше. Второй пример неудачного трансфера Василия Березуцкого, лишь немногим лучше нападающего Егора Богомольского. Примеров удачных трансферов нет.