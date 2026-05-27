Сборная Англии будет тренироваться во время ЧМ-2026 под защитой от БПЛА

сегодня, 18:20

По информации источника, сборная Англии во время чемпионата мира 2026 года будет проводить тренировки под защитой технологий борьбы с беспилотниками, средств подавления сигналов и специализированных групп безопасности, поскольку официальные лица усиливают опасения по поводу угроз шпионажа в преддверии турнира.

Команда Томаса Тухеля будет базироваться в Канзас-Сити во время мундиаля. Меры безопасности вокруг их тренировочной базы, как ожидается, будут напоминать военную операцию.

Руководство готовится к развёртыванию так называемых дронов-«охотников-ловцов», способных перехватывать вражеские летательные аппараты в воздухе, захватывая их сетями и безопасно сбрасывая на землю.

Сообщается также, что сотрудники полиции будут оснащены специализированными средствами подавления дронов, предназначенными для нарушения работы навигационных и коммуникационных систем, используемых несанкционированными устройствами, летающими вблизи лагеря сборной Англии.

Усиленные меры предосторожности принимаются на фоне растущей обеспокоенности по поводу слежки, попыток срыва и возможных политических протестов во время чемпионата мира.

