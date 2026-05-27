Нойер не сыграет в товарищеском матче Германии с Финляндией

сегодня, 18:40
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия-:-Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндия31.05.2026 в 21:45 Не начался

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не примет участия в товарищеском матче сборной Германии с Финляндией 31 мая, его заменит Оливер Бауманн из «Хоффенхайма». Об этом сообщил главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн.

Нойер пропустил финал Кубка Германии со «Штутгартом». Сообщалось, что футболист продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Нам не нужно беспокоиться о Мануэле Нойере. Мы принимаем решения вместе с врачом, что разумно. Всегда существует остаточный риск при небольшом растяжении мышц, и мы хотим, чтобы Ману был готов к групповому этапу. Мы сообщим обновлённую информацию о состоянии на следующей неделе, но в матче с Финляндией нет смысла без необходимости выпускать его на поле. Оли сыграет – и справится хорошо.

b3b8yk5wjn2j
сегодня в 19:13
Старость нужно беречь для официальных матчей.
