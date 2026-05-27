Глушаков заявил, что рыбалка для него интереснее чемпионата мира

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» высказался об интересе к чемпионату мира.

Предстоящим летом пройдёт ЧМ -2026. Он состоится в США , Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нём сыграют 48 сборных.

Интерес к чемпионату мира у меня есть. Конечно, можно было бы поехать, но времени нет. Даже не знаю, за кого буду болеть. Хочется просто посмотреть и получить удовольствие от матчей. Интересно глянуть на сборную Бразилии, Испании, Франции и других топов.

Если бы был выбор: оплаченная поездка на ЧМ или на рыбалку, что было бы интереснее

На рыбалку бы съездил, если бы мне всё оплатили. Смотрел бы футбол по телевизору. Для меня рыбалка интереснее чемпионата мира (улыбается).