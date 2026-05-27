Глушаков заявил, что рыбалка для него интереснее чемпионата мира

сегодня, 18:51

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался об интересе к чемпионату мира.

Предстоящим летом пройдёт ЧМ-2026. Он состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нём сыграют 48 сборных.

Интерес к чемпионату мира у меня есть. Конечно, можно было бы поехать, но времени нет. Даже не знаю, за кого буду болеть. Хочется просто посмотреть и получить удовольствие от матчей. Интересно глянуть на сборную Бразилии, Испании, Франции и других топов.

Если бы был выбор: оплаченная поездка на ЧМ или на рыбалку, что было бы интереснее

На рыбалку бы съездил, если бы мне всё оплатили. Смотрел бы футбол по телевизору. Для меня рыбалка интереснее чемпионата мира (улыбается).

Futurista
сегодня в 20:49, ред.
Говорят Денис признался, что на рыбалке ему нравится абсолютно всё... особенно то, что червяк молчит, карась не свистит и не показывает жёлтую карточку за зацеп коряги)...
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:17, ред.
Коли так, тогда Глушакову не на рыбалку, а к доктору надо. К психиатру.
Futurista
сегодня в 19:31
"На рыбалку бы съездил, если бы мне всё оплатили")...

"Клёв будет...Клевать будет так, что клиент позабудет обо всем на свете!")...
Alex_67
сегодня в 19:27
А может быть Денис и прав? Нельзя зацикливаться только футболе... Хорошо, когда есть и другие увлечения... Рыбалка, грибы, ягоды и т. д. Всё на свежем воздухе — полезно для здоровья. А ещё мне нравится играть в преферанс, на интерес. Обожаю ситуации, когда ловится чужой мизер и не ловится свой...
lotsman
сегодня в 19:19
А я с ним тоже согласен. Намечается не плохая прогулка, месяца на полтора. И никаких чемпионатов, ни Мира, ни Европы............)
Groboyd
сегодня в 18:55
Нынешний уровень ЧМ го... полное. Раньше хоть ЕВРО было смотреть интереснее, сейчас и континентальный турнир скатился до го...
