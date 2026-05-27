Стало известно место проведения Суперкубка Франца Бекенбауэра 2026 года

27 мая Немецкая футбольная лига (DFL) объявила место проведения и время начала матча за Суперкубок Франца Бекенбауэра 2026 года.
Он состоится 22 августа на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнётся в 21:30 по московскому времени. Чемпион и обладатель Кубка Германии «Бавария» сыграет с занявшей второе место в Бундеслиге дортмундской «Боруссией».
С 2025 года Суперкубок Германии носит имя бывшего защитника и тренера «Баварии» Франца Бекенбауэра, умершего в январе 2024-го.
