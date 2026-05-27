Стало известно место проведения Суперкубка Франца Бекенбауэра 2026 года

сегодня, 19:22

27 мая Немецкая футбольная лига (DFL) объявила место проведения и время начала матча за Суперкубок Франца Бекенбауэра 2026 года.

Он состоится 22 августа на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнётся в 21:30 по московскому времени. Чемпион и обладатель Кубка Германии «Бавария» сыграет с занявшей второе место в Бундеслиге дортмундской «Боруссией».

С 2025 года Суперкубок Германии носит имя бывшего защитника и тренера «Баварии» Франца Бекенбауэра, умершего в январе 2024-го.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:36, ред.
Никогда не понимал, какой смысл проводить СК, если чемпион и обладатель кубка один клуб... Подобная игра организована чтобы что ? Дать шанс Боруссии хоть чето в сезоне выиграть ? А в случае её выигрыша, как будет сформулирована значимость этого СК ? Команда занявшая 2-е место в чемпе сильнее чемпиона страны и обладателя Кубка страны ? Так чтоль ? Если так, тогда абсурдность налицо. Если не так, тогда нахрена играть ?

P S. Ну да ладно... Чё это я в самом деле ?! За " шмелей " поорём... !
