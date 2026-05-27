Карпина не удивила новость о драке Вальверде и Тчуамени

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, возникали ли во время его карьеры ситуации, когда одноклубники на тренировке дрались или были максимально близки к этому.
В начале мая появились новости о драке на тренировке между полузащитниками «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.
Конечно. И были близки, и дрались.
Ситуации все разные. И причины разные. Нельзя грести под одну гребёнку. Надо разбираться — из-за чего. Случается ли такое на тренировках? Да, бывает.
Нет (новость о драке не удивила). Ничего страшного, ничего сверхъестественного. Бывает. Такие стычки каждый год происходят.
Да (даже в командах с хорошей атмосферой в раздевалке). В «Ростове» такие стычки происходили. А там была семейная обстановка — и внутри, и вокруг команды. Но стычки на тренировках всё равно случались. И у меня как у игрока такое было. И в «Сельте», и в «Сосьедаде», и в «Спартаке».
Где-то и до рукоприкладства. Где-то потолкались, попихались, быстро разняли — и всё. Это было, есть и будет. Это нормально. То есть, конечно, это ненормально, но ничего страшного тут нет. Футболисты на тренировках заводятся.