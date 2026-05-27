Карпина не удивила новость о драке Вальверде и Тчуамени

сегодня, 19:51

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, возникали ли во время его карьеры ситуации, когда одноклубники на тренировке дрались или были максимально близки к этому.

В начале мая появились новости о драке на тренировке между полузащитниками «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

Конечно. И были близки, и дрались.

Ситуации все разные. И причины разные. Нельзя грести под одну гребёнку. Надо разбираться — из-за чего. Случается ли такое на тренировках? Да, бывает.

Нет (новость о драке не удивила). Ничего страшного, ничего сверхъестественного. Бывает. Такие стычки каждый год происходят.

Да (даже в командах с хорошей атмосферой в раздевалке). В «Ростове» такие стычки происходили. А там была семейная обстановка — и внутри, и вокруг команды. Но стычки на тренировках всё равно случались. И у меня как у игрока такое было. И в «Сельте», и в «Сосьедаде», и в «Спартаке».

Где-то и до рукоприкладства. Где-то потолкались, попихались, быстро разняли — и всё. Это было, есть и будет. Это нормально. То есть, конечно, это ненормально, но ничего страшного тут нет. Футболисты на тренировках заводятся.

Vilar
Vilar
сегодня в 20:36
А в сборной всё чинно, благородно, не по старому)). Потому, что в этой сборной играют на интерес: ни драк, ни выяснения отношений, ни конкуренции за место, нет и скоро не будет. Жаль.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:34, ред.
Да Валеру ничего не удивляет, он же дзен-буддизм познал, всё время в пассивно-агрессивной благости ходит, смотрит с чувством светлой доброй ненависти на всех, святой человек, Далай Карпин.
Гость
