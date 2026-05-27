Винисиус Жуниор рассказал, когда планирует вернуться во «Фламенго»

сегодня, 20:20

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что в будущем намерен вернуться во «Фламенго».

Я собираюсь вернуться во «Фламенго», но не в ближайшие 3-4 года. Но и не слишком старым, не через 8-9 лет. Потому что я ещё хочет выиграть с «Фламенго» Кубок Либертадорес.

Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:24
Джуд молодец, но в этом сезоне поддался влиянию своих тёмнокожих братишек.
shur
shur ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 23:17
....по крайней мере хоть какая то революция в линии нападеия!
Хавы, Лука с Тони ушли - тишина, один Джуд не справляется!
Сзади Карвахаля убрали, Трент ходит загорает, Антонио стареет! Ну хоть спереди начать, всё одно идёт к какому то логическому концу модернизации!!!
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:13
Я тоже думаю, что Реал без него и Мбаппе станет сильнее, эти двое слишком много скандалов собирают.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 23:11
Может хочу, а не хочет????
shur
shur
сегодня в 23:00
...чувствую, ещё долго поматает Он нам нервы,мама дорогая!!!
DXTK
DXTK
сегодня в 21:05
После Реала Виннисиус к арабам поедет играть в Саут Аравию где заработает на безбедную старость, а после как раз вернется в Бразилию как Неймар........
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:23
Когда вернут, тогда и вернётся.
Гость
