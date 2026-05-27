Винисиус Жуниор рассказал, когда планирует вернуться во «Фламенго»

Нападающий «Реала» рассказал, что в будущем намерен вернуться во «Фламенго».

Я собираюсь вернуться во «Фламенго», но не в ближайшие 3-4 года. Но и не слишком старым, не через 8-9 лет. Потому что я ещё хочет выиграть с «Фламенго» Кубок Либертадорес.