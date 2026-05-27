Россия: травмы и болезни | Товарищеские матчи. Сборные 2026

Головин не сыграет в ближайших матчах сборной России из-за перелома пальца

сегодня, 21:26

Полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в ближайших товарищеских матчах сборной России из-за травмы. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

28 мая российская команда в Каире сыграет со сборной Египта. 5 июня в Волгограде пройдёт поединок с Буркина-Фасо, а 9-го числа в Калининграде — с Тринидадом и Тобаго.

У Головина перелом пальца, поэтому последнюю игру не играл за «Монако». Минимум месяц не играть, без нагрузок вообще. У Константина Тюкавина небольшие боли, так скажем, в оперированном колене, поэтому тоже пока на паузу. Остался в Москве, надеемся, что к следующим матчам восстановится.

Данил Пруцев тоже не доехал, было повреждение икроножной мышцы. Лечи Садулаев в отпуске где-то ударился головой, получил сотрясение мозга. Ему нельзя летать, поэтому оставили в Москве. Максим Осипенко получил повреждение ещё в игре за «Динамо».

shur
сегодня в 22:29
....всё, Я так и знал! Теперь точно проиграем !!!! Жена, валерьяны накати!!! И Тюкавина не будет ?! Жена и закусить что нибудь!!!
Vilar
сегодня в 21:49
Раньше играть за сборную была большая честь, все стремились попасть в состав, даже в запас. Ну, а теперь хорошо играя за клуб, главная задача не попасть в состав сборной, чтобы не испортить свой отпуск. Дожились.
DXTK
сегодня в 21:28
21 вого пальца???
