Головин не сыграет в ближайших матчах сборной России из-за перелома пальца

Полузащитник «Монако» не примет участия в ближайших товарищеских матчах сборной России из-за травмы. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды .

28 мая российская команда в Каире сыграет со сборной Египта. 5 июня в Волгограде пройдёт поединок с Буркина-Фасо, а 9-го числа в Калининграде — с Тринидадом и Тобаго.

У Головина перелом пальца, поэтому последнюю игру не играл за «Монако». Минимум месяц не играть, без нагрузок вообще. У Константина Тюкавина небольшие боли, так скажем, в оперированном колене, поэтому тоже пока на паузу. Остался в Москве, надеемся, что к следующим матчам восстановится.

Данил Пруцев тоже не доехал, было повреждение икроножной мышцы. Лечи Садулаев в отпуске где-то ударился головой, получил сотрясение мозга. Ему нельзя летать, поэтому оставили в Москве. Максим Осипенко получил повреждение ещё в игре за «Динамо».