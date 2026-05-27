Карпин выделил сильные качества дебютанта сборной Ибрагимова

сегодня, 22:15

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о качествах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова, который впервые получил вызов в национальную команду.

Помимо технического оснащения, которое тоже на достаточно высоком уровне у него, понятно, почему вызывали — хочется посмотреть при другом уровне сопротивления. На тренировках, понятно, уровень другой, не как на матчах. Плюс посмотреть его в матчах. Что касается техники — моторный, быстрый, резкий, объёмный, есть все качества, которые может использовать. Наверное, больше на позиции восьмёрки. Но качества все есть, может расти и вырасти до футболиста хорошего уровня.

Ибрагимов играет в молодёжной команде МЮ. В апреле 2025 года хавбек подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. Он выступал за сборные Англии среди игроков до 15 и 16 лет.

Источник: tass.ru Фото: Соцсети Амира Ибрагимова
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:33
А Валера то..., Валера на понтах .) Ибрагимов имеет
английское гражданство. Поэтому тут ещё непонятно, кто на кого посмотреть едет.
25процентный клоун
сегодня в 22:31
Это не Ибрагимович
Bad Listener
сегодня в 22:24, ред.
Моторный, быстрый, резкий, объём двигателя 1,3 л, 72 лошадинык силы, привод задний, возможен тюнинг до версии спорт +, коробка автомат. Что это всё значит, Валера? Объёмный, моторный, залихватский, бордовый, восемнадцать.
