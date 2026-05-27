Карпин выделил сильные качества дебютанта сборной Ибрагимова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о качествах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова, который впервые получил вызов в национальную команду.
Помимо технического оснащения, которое тоже на достаточно высоком уровне у него, понятно, почему вызывали — хочется посмотреть при другом уровне сопротивления. На тренировках, понятно, уровень другой, не как на матчах. Плюс посмотреть его в матчах. Что касается техники — моторный, быстрый, резкий, объёмный, есть все качества, которые может использовать. Наверное, больше на позиции восьмёрки. Но качества все есть, может расти и вырасти до футболиста хорошего уровня.
Ибрагимов играет в молодёжной команде МЮ. В апреле 2025 года хавбек подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. Он выступал за сборные Англии среди игроков до 15 и 16 лет.
английское гражданство. Поэтому тут ещё непонятно, кто на кого посмотреть едет.