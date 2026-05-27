ФИФА получила повестку в рамках дела о продаже билетов на ЧМ-2026

Генеральные прокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси Летиция Джеймс и Дженнифер Дэвенпорт направили Международной федерации футбола повестку в рамках расследования практики продажи билетов на предстоящий чемпионат мира.
Согласно недавним сообщениям в прессе, болельщики могли быть введены в заблуждение относительно расположения мест, которые они покупали, а публичные заявления ФИФА и выпуск билетов, возможно, способствовали резкому росту цен. При поддержке департамента защиты прав потребителей и работников Нью-Йорка (DCWP) генеральные прокуроры 27 мая направили в ФИФА повестки с запросом информации о практике продажи билетов.
Генпрокуроры, в частности, запрашивают подробную информацию относительно продаж на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, где пройдут восемь матчей ЧМ-2026, включая финал 19 июля.
Также будет проведено расследование стоимости билетов на игры турнира, которые значительно превысили цены на билеты на любой из предыдущих ЧМ.
Кроме того, некоторые болельщики сообщают, что не получили билеты той категории, за которую заплатили. Они отмечают, что, хотя выбрали и оплатили билеты категории 1, которые находились ближе всего к полю, им были выделены места в более отдалённых зонах категории 2.