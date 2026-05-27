ФИФА получила повестку в рамках дела о продаже билетов на ЧМ-2026

Генеральные прокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси Летиция Джеймс и Дженнифер Дэвенпорт направили Международной федерации футбола повестку в рамках расследования практики продажи билетов на предстоящий чемпионат мира.

Согласно недавним сообщениям в прессе, болельщики могли быть введены в заблуждение относительно расположения мест, которые они покупали, а публичные заявления ФИФА и выпуск билетов, возможно, способствовали резкому росту цен. При поддержке департамента защиты прав потребителей и работников Нью-Йорка (DCWP) генеральные прокуроры 27 мая направили в ФИФА повестки с запросом информации о практике продажи билетов.

Генпрокуроры, в частности, запрашивают подробную информацию относительно продаж на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, где пройдут восемь матчей ЧМ -2026, включая финал 19 июля.

Также будет проведено расследование стоимости билетов на игры турнира, которые значительно превысили цены на билеты на любой из предыдущих ЧМ .

Кроме того, некоторые болельщики сообщают, что не получили билеты той категории, за которую заплатили. Они отмечают, что, хотя выбрали и оплатили билеты категории 1, которые находились ближе всего к полю, им были выделены места в более отдалённых зонах категории 2.