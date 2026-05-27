«Челси» выдвинули обвинения из-за неподобающего поведения в Кубке Англии

вчера, 23:43
ЧарльтонЛоготип футбольный клуб Чарльтон1 : 5Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии (ФА) предъявила обвинение «Челси» в ненадлежащем поведении во время матча Кубка Англии с «Чарльтоном». Игра состоялась 10 января.

В официальном сообщении ФА говорится:

Утверждается, что примерно на 56-й минуте матча клуб не обеспечил, чтобы зрители и/или болельщики (а также все, кто выдаёт себя за болельщиков или фанатов) не вели себя неподобающим, оскорбительным, грубым или уничижительным образом с явной или косвенной отсылкой к религии или убеждениям. «Челси» должен предоставить ответ до пятницы, 29 мая.

ПЕТЛЯ
сегодня в 00:09, ред.
Нихрена суть претензии ФА к Челси не понял, но жутко..., жутко интригующе.

Неужто цветным кто-то посмел морду набить на трибунах...? Это чревато !
