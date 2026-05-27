«Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» и выиграл Лигу конференций

«Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций.
Единственный гол в игре на 51-й минуте забил форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета.
Победа в Лиге конференций — первый еврокубковый трофей за 120-летнюю историю «Кристал Пэлас». Кроме того, в 2025 году «орлы» выиграли Кубок Англии и Суперкубок Англии. Таких значимых титулов ещё не было в истории команды.
Сегодня выиграли ЛК, и получили право играть в Лиге Европы в след.сезоне. молодцы.
С победой!!!
Жаль болельщиков Райо - всем бы таких преданных фанатов. Но не пошла у команды сегодня игра.
Ну и второй Еврокубок у Англии. Конечно, можно было бы понадеяться на третий, но результат финала слишком предсказуем
Молодцы!
PS Пока английские клубы в ударе........Эмери и Астон Вилла выиграли ЛЕ, Гласнер и Кристал Пэлас выиграли ЛК........Артета и Арсенал будете третьими из АПЛ кто выиграет чашку в этом сезоне с ЛЧ???