«Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» и выиграл Лигу конференций

вчера, 23:58
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций.

Единственный гол в игре на 51-й минуте забил форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета.

Победа в Лиге конференций — первый еврокубковый трофей за 120-летнюю историю «Кристал Пэлас». Кроме того, в 2025 году «орлы» выиграли Кубок Англии и Суперкубок Англии. Таких значимых титулов ещё не было в истории команды.

пират Елизаветы
сегодня в 00:39, ред.
И все таки Пэлас добился своего)))) в прошлом сезоне их исключили из Лиги Европы из за общего владельца с Лионом, Джоном Текстором.
Сегодня выиграли ЛК, и получили право играть в Лиге Европы в след.сезоне. молодцы.
С победой!!!
kovalev-barin
сегодня в 00:26
Пэлэйс с победой! Заслуженно.

Жаль болельщиков Райо - всем бы таких преданных фанатов. Но не пошла у команды сегодня игра.

Ну и второй Еврокубок у Англии. Конечно, можно было бы понадеяться на третий, но результат финала слишком предсказуем
Crystal Palace
сегодня в 00:24
Кристал Пэлас просто сильнее!
Crystal Palace
сегодня в 00:22
Как и предполагал, Кубок лиги конференции летит в Лондон!
Молодцы!
DXTK
сегодня в 00:14
Если Английские клубы берут трофеи не надо говорить что у них больше денег чем у других клубов из других лиг.....по этому Райо ничего не мог сделать а в прошлом сезоне Бетис........просто теперь английские клубы научились побеждать испанцев в финале.......ведь до этого Севилья обыгрывала Мидлсбро и Ливерпуль, вилльяреал - Манчестер Юнайтед .......а в ЛЧ Реал и Барса тоже побеждали англичан.
DXTK
сегодня в 00:03
Поздравляю Кристал Пэлас с победой, Гласнер молодец в прошлом сезоне выиграл кубок Англии в этом выиграл для них ЛК.........Сначала Вест Хэм, потом Челси и теперь КП три Лондонских клуба выиграли данный трофей......

PS Пока английские клубы в ударе........Эмери и Астон Вилла выиграли ЛЕ, Гласнер и Кристал Пэлас выиграли ЛК........Артета и Арсенал будете третьими из АПЛ кто выиграет чашку в этом сезоне с ЛЧ???
lazzioll
сегодня в 00:02
Поддержка конечно у испанцев потрясная. клуб который никто ни во что не ставит. вечно в тени Реала, Атлетико и даже Хетафе дошел так далеко и столько народу болело. молодцы конечно. ну и стекольщики молодцы. может и к лучшему вышло что их не взяли в ЛЕ. попробовали сначала в турнире попроще и выиграли а уже в след сезоне замахнутся на ЛЕ.
Groboyd
сегодня в 00:01
Гласнер гениальный тренер. Третий трофей принёс скромному Пэласу. Да и вообще везде добивался успеха.
