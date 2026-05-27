«Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» и выиграл Лигу конференций

«Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций.

Единственный гол в игре на 51-й минуте забил форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета.

Победа в Лиге конференций — первый еврокубковый трофей за 120-летнюю историю «Кристал Пэлас». Кроме того, в 2025 году «орлы» выиграли Кубок Англии и Суперкубок Англии. Таких значимых титулов ещё не было в истории команды.