Тренер «Халла» в шутку извинился за выход в АПЛ

Главный тренер «Халл Сити» с юмором прокомментировал выход команды в Английскую Премьер-Лигу.

Во время парада в честь выхода в высший дивизион специалист, говоря о первоначальной задаче, которая стояла перед ним после прихода в клуб, сказал перед большим количеством собравшихся болельщиков:

Я должен извиниться. Меня пригласили сюда с одной задачей: сохранить «Халл Сити» в Чемпионшипе. Я потерпел неудачу, потому что мы выходим в АПЛ .