Тренер «Халла» в шутку извинился за выход в АПЛ

Главный тренер «Халл Сити» Сергей Якирович с юмором прокомментировал выход команды в Английскую Премьер-Лигу.
Во время парада в честь выхода в высший дивизион специалист, говоря о первоначальной задаче, которая стояла перед ним после прихода в клуб, сказал перед большим количеством собравшихся болельщиков:
Я должен извиниться. Меня пригласили сюда с одной задачей: сохранить «Халл Сити» в Чемпионшипе. Я потерпел неудачу, потому что мы выходим в АПЛ.
Хорват возглавляет «тигров» с лета 2025 года. «Халл» занял 7-е место в турнирной таблице по итогам сезона, а в итоге стал победителем плей-офф Чемпионшипа, обыграв в финале «Мидлсбро» (1:0). Клуб сыграет в АПЛ впервые с 2017 года.