Карпин о Египте: «Самый сильный соперник за последние годы, наверное»

сегодня, 00:25
Египет - Россия 21:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с журналистами поделился мнением о первом сопернике в товарищеских матчах — команде Египта.

Всё, что возможно, знаем, что есть в доступе. Понятно, что посмотрели много матчей, на 50% используют схему с тремя центральными защитниками. Чёткого понимания, как выйдут завтра, нет. Могут выйти с тремя или с двумя. Вне зависимости, как выйдет Египет, понятно, что это самый сильный соперник за последние годы, наверное. Египет готовится к чемпионату мира, естественно, все лучшие, кто здоров и готов, будут играть — для нас большой плюс. Опять же посмотреть на наших футболистов на фоне игроков Египта, которые поедут на чемпионат мира.

сегодня в 00:44
"...посмотреть на наших футболистов на фоне игроков Египта..."
А заодно, позырить на нашего тренера на фоне египетского Хасана :)
