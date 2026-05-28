Карпин о Египте: «Самый сильный соперник за последние годы, наверное»

Главный тренер сборной России в разговоре с журналистами поделился мнением о первом сопернике в товарищеских матчах — команде Египта.

Всё, что возможно, знаем, что есть в доступе. Понятно, что посмотрели много матчей, на 50% используют схему с тремя центральными защитниками. Чёткого понимания, как выйдут завтра, нет. Могут выйти с тремя или с двумя. Вне зависимости, как выйдет Египет, понятно, что это самый сильный соперник за последние годы, наверное. Египет готовится к чемпионату мира, естественно, все лучшие, кто здоров и готов, будут играть — для нас большой плюс. Опять же посмотреть на наших футболистов на фоне игроков Египта, которые поедут на чемпионат мира.