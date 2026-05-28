ДР Конго попросила ФИФА вернуть деньги тем, кто не сможет попасть в США

Демократическая Республика Конго обратилась к Международной федерации футбола с просьбой вернуть средства, потраченные на билеты на чемпионат мира 2026 года болельщикам, которые теперь не могут въехать в США из-за связанных с лихорадкой Эбола ограничений на поездки.

Президент футбольной федерации ДР Конго Верон Мосенго-Омба сказал:

Мы спросили ФИФА , возможно ли учесть это, потому что билеты довольно дорогие. Их наказывают за то, что они не могут попасть [в США ], чтобы посмотреть чемпионат мира и поддержать свою команду. Мы не хотим, чтобы наши болельщики, которые любят футбол, чемпионат мира, потеряли всё.

В данный момент африканская сборная находится в Бельгии, где планируется проведение товарищеских матчей перед поездкой на тренировочную базу в Техасе.