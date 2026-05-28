Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЧемпионат мира 2026

ДР Конго попросила ФИФА вернуть деньги тем, кто не сможет попасть в США

сегодня, 00:58

Демократическая Республика Конго обратилась к Международной федерации футбола с просьбой вернуть средства, потраченные на билеты на чемпионат мира 2026 года болельщикам, которые теперь не могут въехать в США из-за связанных с лихорадкой Эбола ограничений на поездки.

Президент футбольной федерации ДР Конго Верон Мосенго-Омба сказал:

Мы спросили ФИФА, возможно ли учесть это, потому что билеты довольно дорогие. Их наказывают за то, что они не могут попасть [в США], чтобы посмотреть чемпионат мира и поддержать свою команду.

Мы не хотим, чтобы наши болельщики, которые любят футбол, чемпионат мира, потеряли всё.

В данный момент африканская сборная находится в Бельгии, где планируется проведение товарищеских матчей перед поездкой на тренировочную базу в Техасе.

ДР Конго сыграет на ЧМ-2026 в группе K с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.

Подписывайся в ВК
Все новости
ДР Конго
Перевод с bbc.com Фото: Соцсети Конголезской федерации футбола
ОфициальноФИФА получила повестку в рамках дела о продаже билетов на ЧМ-2026
Вчера, 22:47
Стало известно, сколько фанатов посетят матч Египет — Россия
Вчера, 17:17
ОфициальноСуперфинал Кубка России вошёл в тройку по посещаемости финалов в Европе
26 мая
Аршавин сообщил, что посетит чемпионат мира-2026
26 мая
Игра «Спартака» и «Краснодара» установит рекорд посещаемости Кубка России
24 мая
Бразильский болельщик «Локо» прилетел в Россию и посетил стадион клуба
24 мая
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:00
Справедливое решение. Фифа обязано пойти на встречу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 