Ираола отказал «Милану» ради работы в АПЛ

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола решил продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», отклонив предложение «Милана».
По данным источника, лондонский клуб может объявить о назначении 43-летнего испанского специалиста уже в четверг. В «Кристал Пэлас» Ираола должен сменить главного тренера Оливера Глазнера.
Ранее сообщалось, что «Милан» предлагал испанцу трёхлетний контракт с зарплатой 4 млн евро в год, однако тренера смутил проект итальянского клуба. Ираола предпочёл остаться в АПЛ, где его также привлекли более комфортные условия для семьи и серьёзный трансферный бюджет.
Видимо, бюджет зарешал и зп .
но по факту, КП такой же клуб донор, как Борнмут, тоже живет за счет продаж раскрученных игроков.
Ираола решил уйти из Борнмута. так как клуб с каждым ТО продает лидеров команды.
Семеньо в МанСити, Уаттара в Брентфорд, Забарный в ПСЖ, Керкез в Ливерпуль, Хейсен в Реал...это самые громкие из трансферов.
а приобретение так себе.
хотя молодой бразилец Райан хорош. большая находка.
но есть провал в лице Диакате, за него отдали 40 млн, полный ноль.
рано поздно, но Борнмут вылетит из АПЛ.