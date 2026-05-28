Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Ираола отказал «Милану» ради работы в АПЛ

сегодня, 08:21

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола решил продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», отклонив предложение «Милана».

По данным источника, лондонский клуб может объявить о назначении 43-летнего испанского специалиста уже в четверг. В «Кристал Пэлас» Ираола должен сменить главного тренера Оливера Глазнера.

Ранее сообщалось, что «Милан» предлагал испанцу трёхлетний контракт с зарплатой 4 млн евро в год, однако тренера смутил проект итальянского клуба. Ираола предпочёл остаться в АПЛ, где его также привлекли более комфортные условия для семьи и серьёзный трансферный бюджет.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиГвардиола принял решение о своём будущем
Вчера, 17:32
СлухиИбрагимович поддерживает назначение Рангника в «Милан»
Вчера, 16:11
Фабрегас продолжит работу с «Комо» после выхода в Лигу чемпионов
Вчера, 12:22
Слухи«Милан» готов платить Ираоле 4 млн евро в год
Вчера, 10:34
СлухиХави может возглавить «Милан»
26 мая
Челестини может возглавить «Хетафе»
26 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:24
Пэласу с ним повезло, вот увидите !
MMM 58
MMM 58 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:14
Дык Борнмут тоже в ЛЕ. И, как по мне, интереснее КП.
Видимо, бюджет зарешал и зп .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:53
а Борнмут возглавит Марк Розе, бывший тр РБ Лейпцига и Боруссии Дортмунд
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:52
да, в Пэлас повышение так себе, есть небольшое повышение зарплаты тренера и сезон в ЛЕ как обладатель ЛК..
но по факту, КП такой же клуб донор, как Борнмут, тоже живет за счет продаж раскрученных игроков.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 10:50
Гласнер в конфликте с боссами КП.
Ираола решил уйти из Борнмута. так как клуб с каждым ТО продает лидеров команды.
Семеньо в МанСити, Уаттара в Брентфорд, Забарный в ПСЖ, Керкез в Ливерпуль, Хейсен в Реал...это самые громкие из трансферов.
а приобретение так себе.
хотя молодой бразилец Райан хорош. большая находка.
но есть провал в лице Диакате, за него отдали 40 млн, полный ноль.
рано поздно, но Борнмут вылетит из АПЛ.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:36
Я вот не понимаю Ираола Борнмут посильнее Пелась будет что он хочет Орлов тренировать?
la-respect0
la-respect0
сегодня в 09:57
Гласнер сваливает из-за нехватки нормальных трансферов для глубины скамейки, а Ираола видит в этом перспективы?)Хз конечно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:32
И правильно сделал. Милан сейчас непонятный проект с непонятными менеджментом. Кристал Пэлас развивается. Есть денег. Есть понятные цели. И ресурсы.
112910415
112910415
сегодня в 09:08
и это грамотное решение тренера !
don_surio
don_surio
сегодня в 08:49
Я чего то не пойму,а почему он из Борнмута ушел?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:41
Канешн, там Ибрагимович всем раздаёт! Как бы не нужны такие оладушки
Crystal Palace
Crystal Palace
сегодня в 08:26
Это отличная новость!
AleS
AleS
сегодня в 08:26
Милан такое днище сейчас, нет смысла туда идти, только свою карьеру рушить. Вот он и отказался, ожидаемо.
4czuc54x2e7c
4czuc54x2e7c
сегодня в 08:26
АПЛ престижнее.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 