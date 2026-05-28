Ираола отказал «Милану» ради работы в АПЛ

сегодня, 08:21

Главный тренер «Борнмута» решил продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», отклонив предложение «Милана».

По данным источника, лондонский клуб может объявить о назначении 43-летнего испанского специалиста уже в четверг. В «Кристал Пэлас» Ираола должен сменить главного тренера Оливера Глазнера.