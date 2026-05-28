Карпин о реакции игроков на вызов в сборную: «Поднывания были»

Главный тренер сборной России рассказал, что некоторые футболисты без особого энтузиазма восприняли вызов на майские и июньские товарищеские матчи из-за совпадения со временем отпусков.

Отказов прям нет. Но, как правило, поднывания были, да. Чего греха таить. Я это понимаю. Все футболисты поехали в отпуск, а мне надо тренироваться и играть. Поднывания были. Я бы тоже, наверное, хотел бы в отпуск, если бы был игроком.