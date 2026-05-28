Карпин о реакции игроков на вызов в сборную: «Поднывания были»

сегодня, 08:38

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что некоторые футболисты без особого энтузиазма восприняли вызов на майские и июньские товарищеские матчи из-за совпадения со временем отпусков.

Отказов прям нет. Но, как правило, поднывания были, да. Чего греха таить. Я это понимаю. Все футболисты поехали в отпуск, а мне надо тренироваться и играть. Поднывания были. Я бы тоже, наверное, хотел бы в отпуск, если бы был игроком.

В рамках текущего сбора сборная России проведёт товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо, а также Тринидадом и Тобаго.

Termez Zidan
Termez Zidan ответ Владимир Анохин (раскрыть)
сегодня в 12:42
А какая разница это ЧМ,ЧЕ или товарищеская игра,главное это сборная,за страну надо играть!!!
сегодня в 12:40
Вот наелись футболисты,за страну не хотят играть,такое чувство что в сборную ведут как на расстрел. Таких футболистов убрать со сборной кто ноет и взять других игроков из команд второй половины таблицы или с Первой лиги. Пусть они почувствуют сборную проиграют,все равно ещё не играть в международных играх.
сегодня в 12:18
Каков тренер, такие и игроки.
сегодня в 12:04
Египет это не плохо !
Если бы в нём отдыхать !
А тут играть придётся ... )
сегодня в 11:22
Ебипет, Буркина, Фасо, Тринидад, Тобаго ... А когда же отдыхать?!.
сегодня в 11:19
Огласите весь список, пжлста!
Freche
Freche ответ Владимир Анохин (раскрыть)
сегодня в 09:36
Безусловно это так, при всём уважении к нашим соперникам. Но говорят, раньше играть за сборную своей страны воспринималось, как большая честь.
сегодня в 09:30
Ну так нытиков не брать в сборную.
Владимир Анохин ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 09:02
Чемпионат Европы и товарняки с Египтом, Буркина-Фасо, а также Тринидадом и Тобаго, это две большие разницы.
сегодня в 08:57
В 1992 году футболистам сборной Дании тоже испортили отпуск, вызвав их играть на Чемпионате Европы вместо в последний момент дисквалифицированной Югославии. Датчане не стали поднывать, а просто выиграли чемпионат.
сегодня в 08:53
Понабрал нытиков, - теперь прихоится для них агитационные стенгазеты рисовать и задушевно-успокоительные беседы проводить...
сегодня в 08:51
Словарь Ожегова-Шведовой-Карпина придётся издавать теперь
