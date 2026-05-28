Хаби Алонсо хочет видеть в «Челси» Вирца

сегодня, 09:14

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца, с которым он работал в «Байере».

Испанский специалист убеждает немца перейти в лондонский клуб. Однако «красные» не хотят отпускать своего игрока. «Ливерпуль» готов рассмотреть только очень крупное предложение.

Capral
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 13:06
Работа по строительству Байера-№2 началась.))) Собственно, как и ожидалось. И не факт, что у Алонсо в Челси Вирц обретет второе дыхание и заиграет как в Байере... Конечно, Слот с самого начала неправильно использовал Вирца- затыкая им все дыры на поле, но дело в том, что АПЛ не Бундес- другой футбол, другие требования. Да и сам Вирц никогда не был супер креативным выдумщиком.
Но я бы хотел посмотреть на него в Челси, как, он- изменится или нет...
Van Vanovich
сегодня в 12:00
Начинается))
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:53
Вроде Вирц не тот тип, который забастовки устраивает, хотя, думаю, предпочтет Слоту(или его сменщику) Алонсо. Тут уж как договорятся. Напрашивается замена на Палмера с доплатой Красным, кстати, действительно интересно было бы посмотреть. Ну а так, 100-120 млн фунтов и должны прийти к согласию, если, конечно, Боулинг решиться сразу отстегнуть такое бабло, они вроде экономить собирались, да и Хаби пока себя никак не проявил
Grizly88
сегодня в 10:33
Да его продовать надо
Romeo 777
сегодня в 10:08
О нет, не нужен, пока в Англии не особо тянет и не оправдывает вложенные в него 125 млн.
Да и скорее всего бред от СМИ.

К тому же, у Алонсо в команде есть игрок, который лучше Вирца и это он уже показывал в АПЛ - Палмер. Только вот, этот сезон со всей травмой и этой чехардой в клубе тоже не ярко сыграл.
CCCP1922
сегодня в 09:39
Желание Хаби Алонсо понятно... Тренер хочет, чтобы в Челси его окружали игроки, которыми он сможет управлять, не опасаясь интриг с их стороны... Мне кажется он усвоил уроки Переса. Вирц? Именно Алонсо сделал этого футболиста тем, за кого Ливерпуль заплатил огромную сумму. Видимо Слот просто не знал, что с ним делать. Я уверен, Вирц хотел бы реанимировать свою карьеру карьеру именно под руководством Алонсо. Челси, если желает вернуться на вершину, придётся заплатить хорошие отступные за Флориана и понести другие расходы по требованию испанца.
112910415
сегодня в 09:20
хотеть - дело хорошее ...
да ведь не отдадут !
Гость
