Титов: «Ждём от „Спартака“ Суперкубок, а дальше — чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о победе «красно-белых» в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром».
Классный матч. И «Спартак», и «Краснодар» играли без центра поля, особенно во втором тайме. И те, и другие любят атаковать. Моментов масса была. Но самое главное впечатление — это атмосфера. Процентов 85‑90 было наших болельщиков. «Красно-белые» «Лужники» навеяли эмоции, воспоминания, как было в наше время, когда на каждый матч Лиги чемпионов приходило по 85-90 тыс. зрителей. Уверен, что все болельщики получили удовольствие. И наконец-то это случилось. Теперь ждём Суперкубок, а дальше — чемпионство. Нужно всем сделать выводы и двигаться дальше.
Ну и конечно, снова разговоры про чемпионство, пугают. Игра сырая, еще не выстроенная должным образом в центре, без четкого взаимодействия всех линий, с авантюрным атакующим футболом, и уже сразу про чемпионство? Ну посмотрим, как Спартак сыграет в СК против Зенита. Не скажу, что эта игра станет предельно показательной, но она принципиальная, и хоть в большей степени выставочная, всё же, ответы, на ряд вопросов по игре КБ она даст. Удачи Спартаку!!!!!!!
В эту команду сложно не влюбиться.
А все эти чемпионства и суперкубки это всё кабинетные талисманы
Сходи в церковь, молитву от сглаза прочти и гордыню умерь, того и гляди разопрёт до неприличия. И лопнуть так недолго от этого. Кубок взяли - всё, весь мир празднует.🤣Эх, и когда только вспомнят, что скромность украшает, а делами доказывают? И пиз..еть - не мешки ворочать? Сдаётся мне - никогда))).
лотерея одинадцатиметровая с "козлячим подпрыгиванием", но понесло на всю Тарасовку,мама дорогая ! Я уже писал о спартаковском фанатизме и любви народной,подтверждение от ветерана Тито.....=))