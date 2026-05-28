Титов: «Ждём от „Спартака“ Суперкубок, а дальше — чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о победе «красно-белых» в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром».

Классный матч. И «Спартак», и «Краснодар» играли без центра поля, особенно во втором тайме. И те, и другие любят атаковать. Моментов масса была. Но самое главное впечатление — это атмосфера. Процентов 85‑90 было наших болельщиков. «Красно-белые» «Лужники» навеяли эмоции, воспоминания, как было в наше время, когда на каждый матч Лиги чемпионов приходило по 85-90 тыс. зрителей. Уверен, что все болельщики получили удовольствие. И наконец-то это случилось. Теперь ждём Суперкубок, а дальше — чемпионство. Нужно всем сделать выводы и двигаться дальше.