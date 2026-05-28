Титов: «Ждём от „Спартака“ Суперкубок, а дальше — чемпионство»

сегодня, 09:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о победе «красно-белых» в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром».

Классный матч. И «Спартак», и «Краснодар» играли без центра поля, особенно во втором тайме. И те, и другие любят атаковать. Моментов масса была. Но самое главное впечатление — это атмосфера. Процентов 85‑90 было наших болельщиков. «Красно-белые» «Лужники» навеяли эмоции, воспоминания, как было в наше время, когда на каждый матч Лиги чемпионов приходило по 85-90 тыс. зрителей. Уверен, что все болельщики получили удовольствие. И наконец-то это случилось. Теперь ждём Суперкубок, а дальше — чемпионство. Нужно всем сделать выводы и двигаться дальше.

Capral
сегодня в 12:55
Классный матч без центра поля?))) Вот уж, от кого, но от Титова, такого, в прошлом интересного футболиста, услышать не ожидал... Именно центр поля и показатель классности команды- её мобильности, её преимущества, как территориального, так и игрового. Поэтому и получилась, в определенной степени пацанская игра- атаки на одни, атаки на другие ворота. Спартаку, как и Краснодару трудно играть против Зенита, не только, потому, что в Питере состав сильный, но главным образом, потому, что в Зените четко проработан центр поля в лице Вендела, и Зенит, как ни одна другая команда очень дорожит преимуществом середины поля...

Ну и конечно, снова разговоры про чемпионство, пугают. Игра сырая, еще не выстроенная должным образом в центре, без четкого взаимодействия всех линий, с авантюрным атакующим футболом, и уже сразу про чемпионство? Ну посмотрим, как Спартак сыграет в СК против Зенита. Не скажу, что эта игра станет предельно показательной, но она принципиальная, и хоть в большей степени выставочная, всё же, ответы, на ряд вопросов по игре КБ она даст. Удачи Спартаку!!!!!!!
yrux65hduc35
сегодня в 12:36
Егорка знает как спартак может добиться победы, давно этот секрет рассказал.
25процентный клоун
сегодня в 12:23
Ждём от Спартака игры с душой и сердцем как при Стануовиче,да и Карседо.
В эту команду сложно не влюбиться.
А все эти чемпионства и суперкубки это всё кабинетные талисманы
yy3t3dedmbf9
сегодня в 12:07
Это уже Дежа Вю какое-то, 25-я серия.
rkdppjpnwj7k
сегодня в 12:04
Понесло опять, стоит хоть что-то выиграть, а потом только настроение Ловчеву портят.
112910415
сегодня в 11:51
ни слова больше, ни слова по этой теме !
Диванный профи
сегодня в 11:02
Опять бромантаном закинулся что ли.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:45
Началось в деревне утро. Перед каждым сезоном такие ожидания, а по итогам пятое место...
Владимир_Спартак
сегодня в 10:42
Мы тоже ждем Егор...десятилетиями ждем...)
Locomotive Breath
сегодня в 10:40
Теперь ждём Суперкубок, а дальше — чемпионство. (С)
Сходи в церковь, молитву от сглаза прочти и гордыню умерь, того и гляди разопрёт до неприличия. И лопнуть так недолго от этого. Кубок взяли - всё, весь мир празднует.🤣Эх, и когда только вспомнят, что скромность украшает, а делами доказывают? И пиз..еть - не мешки ворочать? Сдаётся мне - никогда))).
84yce29r7854
сегодня в 09:53
Который год в ожиданиях
Alex_67
сегодня в 09:43, ред.
Не сглазили бы все эти добрые люди наш любимый Спартак... Тьфу-тьфу-тьфу!!!
shur
сегодня в 09:36, ред.
...эко спартачей разобрало! Это всего лишь неубедительная ничья,
лотерея одинадцатиметровая с "козлячим подпрыгиванием", но понесло на всю Тарасовку,мама дорогая ! Я уже писал о спартаковском фанатизме и любви народной,подтверждение от ветерана Тито.....=))
drug01
сегодня в 09:31
Все спартаковцы сразу ожили!!!!
qzqtss9gspn7
сегодня в 09:29
Тут, что называется: Остапа понесло....
112910415
сегодня в 09:21
меньше слов, Егор !
