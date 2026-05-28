Карседо считает, что «Спартак» мог бы идти в верхней части таблицы Ла Лиги

сегодня, 13:31

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо считает, что «красно-белые» могли бы бороться в верхней части таблицы Ла Лиги.

Здесь состав не хуже, а может, даже сильнее, чем был у меня в «Пафосе». Думаю, в Ла Лиге мы могли бы идти в верхней части таблицы: команда укомплектована качественно.

До перехода в российский клуб испанский специалист тренировал «Пафос».

Georgy Cherdantsev
сегодня в 16:36
Думаю, это действительно так. В Ла лиге есть только три сильных клуба: это Барселона, Реал и Атлетико. Со всеми остальными Спартак способен конкурировать. Вот например по итогам этого сезона Хетафе в еврокубки попал. Неужели Спартак этот Хетафе не обыграет? Да конечно обыграет. Значит Спартак мог бы бороться за еврокубковую зону в Испании.
k6b5avs2nr23
сегодня в 14:19
В Ла Лиге узнают, вот смеху то будет.
wesnscpyavn3
сегодня в 14:13
Пока Хуан даже за третье место в РПЛ не способен побороться.
112910415
сегодня в 14:09
давайте считать, что эти два предложения не были произнесены )
потому что ерунда полная )
lotsman
сегодня в 13:56
Мог БЫ, а почему БЫ и нет.)
Capral
сегодня в 13:42
Ну и как после этого относиться к Карседо? Человеку, победа в кубке так вскружила голову, что он не ведает что творит. Какой состав для Примеры? Может для Кипра, для Пафоса? Он точно, ничего не перепутал? В какой верхней части, с какого места начинать? Терпеть не могу такие разговоры, с которых и начинаются неприятности.
mtch976h3fxn
сегодня в 13:35
Сыграть вничью с бывшим чемпионом страны на своем стадионе, со своими болельщиками и началось шапкозакидательство, до Хуана это было и после Хуана будет. Только место останется пятым в итоге.
Bad Listener
сегодня в 13:34, ред.
Ну что отправим десант из Умярова в Севилью чтобы проверить это предположение?

Господи. Спартак не хуже кипрского Пафоса по составу. 25 лямов евро стоит весь состав Пафоса. У нас тренер вообще в курсе что у него команда стоит в 6 раз дороже? Что ей непростительно быть "не хуже, а может быть даже лучше", что она обязана в 6 раз быть сильнее какого то Пафоса. Господи. А говорил на первой прессухе что в курсе дел внутри Спартака. Просто враньё чтобы выглядеть хорошим, фу. Такой никогда не будет в курсе, всегда будет врать себе и окружавшим что всё хорошо.
