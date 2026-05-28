Московское «Торпедо» сообщило об уходе Ари с поста спортивного директора

сегодня, 13:37

Бывший нападающий сборной России покинул пост спортивного директора московского «Торпедо», сообщила пресс-служба клуба.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу в нашем клубе. Желаем удачи!.

Ари работал в «Торпедо» с 2024 года.