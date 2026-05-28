Президент «Урала» сообщил о возможном уходе Василия Березуцкого

сегодня, 14:02

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможный уход главного тренера Василия Березуцкого, объяснил увольнение Мирослава Ромащенко по ходу сезона и высказался о задачах клуба после невыхода в РПЛ.

О будущем Березуцкого

Окончательного решения пока нет. Но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, хороший тренер. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Возможно, и у меня были ошибки. По всей видимости, он уйдет.

Об уходе Мирослава Ромащенко

Сейчас можно только гадать, как бы все сложилось при ином раскладе. Надо признать, что концовка первой части сезона нам не удалась. Поражение от «Нефтехимика», ничьи с Костромой и Ульяновском. Очки потеряли. Это тоже повлияло на наше решение.

О задачах «Урала»

Сейчас не готов давать громких обещаний. Будет совет директоров, акционеры обозначат задачи. Конечно, я считаю, что Екатеринбург заслуживает места в РПЛ. В городе очень любят футбол.

a7rbvw4sv6x7
сегодня в 17:01
Уралу найти хорошего тренера и вернуться в РПЛ!
Freche
сегодня в 16:32
Не возможном, а необходимом! Совершенно не потянул.
Вот о чём умолчал Григорий Иванов. На заседании правления, которое состоится в начале июня, работа Иванова также будет пристально оцениваться. Могут вместе "нас покинуть".
И поделом! Кто тренера зимой поменял? Кто такую бездарную трансферную политику провёл?
Увольнение Ромащенко - это катастрофическая ошибка, которое во многом стоило команде неудачи в сезоне. Чем так серия последних результатов не понравилась? Не было какого-то выраженного спада.
Матч с Нефтехимиком был не футбол, а водное поло, там мяч в любые ворота мог заплыть, а Уралу просто не повезло.
Ничья с Костромой. А что удивляет? Спартак на первом отрезке очень сильно смотрелся.
Ничья с Волгой. Во-первых, в Ульяновске в последних числах ноября тоже поле было паршивенькое, а во-вторых, поди ещё обыграй Волгу, если она упрётся! Родина, например, не смогла.
kva4cc3d6xc5
сегодня в 14:30
Теперь нужно проанализировать ошибки руководства и сделать правильные выводы...
Али Самаркандский
сегодня в 14:20
Березуцкий хорошо играет в хоккей. Там ему и тренировать.
uhu6ngkvv3m3
сегодня в 14:18
Неужели Урал не в состоянии найти нормального тренера, а не Ромащенко и Березуцкого, которые не способны решать с командой задачи по выходу в РПЛ.
112910415
сегодня в 14:15
конечно, уйдёт Василий ...
gzz53agcbq4b
сегодня в 14:10
Зачем этого физрука вообще к Уралу допустили?
