Президент «Урала» сообщил о возможном уходе Василия Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможный уход главного тренера Василия Березуцкого, объяснил увольнение Мирослава Ромащенко по ходу сезона и высказался о задачах клуба после невыхода в РПЛ.
О будущем Березуцкого
Окончательного решения пока нет. Но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, хороший тренер. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Возможно, и у меня были ошибки. По всей видимости, он уйдет.
Об уходе Мирослава Ромащенко
Сейчас можно только гадать, как бы все сложилось при ином раскладе. Надо признать, что концовка первой части сезона нам не удалась. Поражение от «Нефтехимика», ничьи с Костромой и Ульяновском. Очки потеряли. Это тоже повлияло на наше решение.
О задачах «Урала»
Сейчас не готов давать громких обещаний. Будет совет директоров, акционеры обозначат задачи. Конечно, я считаю, что Екатеринбург заслуживает места в РПЛ. В городе очень любят футбол.
Вот о чём умолчал Григорий Иванов. На заседании правления, которое состоится в начале июня, работа Иванова также будет пристально оцениваться. Могут вместе "нас покинуть".
И поделом! Кто тренера зимой поменял? Кто такую бездарную трансферную политику провёл?
Увольнение Ромащенко - это катастрофическая ошибка, которое во многом стоило команде неудачи в сезоне. Чем так серия последних результатов не понравилась? Не было какого-то выраженного спада.
Матч с Нефтехимиком был не футбол, а водное поло, там мяч в любые ворота мог заплыть, а Уралу просто не повезло.
Ничья с Костромой. А что удивляет? Спартак на первом отрезке очень сильно смотрелся.
Ничья с Волгой. Во-первых, в Ульяновске в последних числах ноября тоже поле было паршивенькое, а во-вторых, поди ещё обыграй Волгу, если она упрётся! Родина, например, не смогла.