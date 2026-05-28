Президент «Урала» сообщил о возможном уходе Василия Березуцкого

Президент «Урала» прокомментировал возможный уход главного тренера , объяснил увольнение по ходу сезона и высказался о задачах клуба после невыхода в РПЛ .

О будущем Березуцкого

Окончательного решения пока нет. Но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, хороший тренер. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Возможно, и у меня были ошибки. По всей видимости, он уйдет.

Об уходе Мирослава Ромащенко

Сейчас можно только гадать, как бы все сложилось при ином раскладе. Надо признать, что концовка первой части сезона нам не удалась. Поражение от «Нефтехимика», ничьи с Костромой и Ульяновском. Очки потеряли. Это тоже повлияло на наше решение.

О задачах «Урала»