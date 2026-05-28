Булыкин: «Любой наставник может тренировать „Спартак“»

Бывший нападающий сборной России оценил работу в «Спартаке».

Карседо — не лучший тренер весны. У «Спартака» была возможность взять бронзу, но я не понимаю, как они не смогли обыграть Махачкалу. Оставалась надежда на Кубок. Поэтому из-за победы в Кубке его нельзя называть лучшим в весенней части. Вот выиграй бронзу... Без Кубка был бы вообще провальный сезон. Следующие шесть месяцев покажут, что из себя представляет Карседо. Он уже будет давно в команде, будет знать футболистов, они будут знать его требования. Вот и посмотрим, какой он хороший тренер. В «Спартаке» хорошие футболисты, но там не хватает только нападающего. Любой тренер может управлять этой командой.