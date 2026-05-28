Булыкин: «Любой наставник может тренировать „Спартак“»

сегодня, 14:54

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу Хуана Карседо в «Спартаке».

Карседо — не лучший тренер весны. У «Спартака» была возможность взять бронзу, но я не понимаю, как они не смогли обыграть Махачкалу. Оставалась надежда на Кубок. Поэтому из-за победы в Кубке его нельзя называть лучшим в весенней части. Вот выиграй бронзу... Без Кубка был бы вообще провальный сезон. Следующие шесть месяцев покажут, что из себя представляет Карседо. Он уже будет давно в команде, будет знать футболистов, они будут знать его требования. Вот и посмотрим, какой он хороший тренер. В «Спартаке» хорошие футболисты, но там не хватает только нападающего. Любой тренер может управлять этой командой.

lotsman
сегодня в 17:26
Спартаку нужен СПАРТАКОВЕЦ. Но видимо таких наставников уже не осталось, а жаль.
Capral
сегодня в 17:12
Я таки поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодец, Володя, всё точно и по делу, даже я так не смог бы, при всей моей "любви" к шварцу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Плюсую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
derrik2000
сегодня в 17:09
"если посмотреть, как примчался в Москву шварц, несмотря на все угрозы."

Шварц, конечно, не показатель.
Он не вовремя, когда СВО началось, начал понты кидать, что, мол, меня уже в Гейропах все знают: поеду обратно к ним и сразу всем покажу, как нужно тренировать! За бабло немалое, естественно.
Приехал в Европу и "показал".
Так "показал", что, как я понимаю. его даже в третью лигу чемпионата Германии не звали.
Если только почти на общественных началах. )
А тут предложение от Динамо: "Вертайся взад, мы всё простим!"
Ну он и "возвертался".
Что и как у него сложится с бело-голубыми - покажет время.
Это я к тому, что ШВАРЦ, скорее, исключение из правил.
А по остальным тренерам и потенциальным легионерам, думаю, что предложи намного побольше, чем рассчитывает сам игрок - пешком, с рюкзаком за плечами и сухпайком побегут. )
Capral
сегодня в 16:59
Ну, насчет санкций- вопрос спорный, если посмотреть, как примчался в Москву шварц, несмотря на все угрозы. А это интервью, оно больше развлекательное, чем обстоятельное. Слишком много лирики и патетики- это лишнее, не люблю такое. Пусть работают, находят игроков и на деле, на них посмотрим... В атаке у Спартака всё очень даже не плохо. Остается только укрепить центр, чтобы не было проходных моментов, ну и ЦЗ, конечно сделать понадежнее, потому что- и Джику, и Ву не смотрятся супер надежными защитниками... Остается, только подождать. Посмотрим.)))
derrik2000
сегодня в 16:51
"Кахигао о трансферах «Спартака»: предстоит трудное лето.
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, как убеждает игроков перейти в РПЛ.

– Мне предстоит трудное лето. Да, на мой взгляд, санкции абсурдны, но мы мало что можем сделать против политики. Из-за них мы не можем подписывать определенных футболистов из определенных стран, но мы делаем все возможное там, где можем. Мы уже несколько месяцев работаем над нашими целями. Это непросто, но мы добьемся своего.

– Как убедить игрока приехать в Россию сейчас?

– Я много говорю и проявляю страсть. Сейчас в нашей команде есть игроки, которые поначалу сильно сомневались. Но когда ты проявляешь настойчивость и доказываешь, что, во-первых, это отличный клуб с шансами на титулы, во-вторых, что Москва – прекрасное место для работы и безопасной жизни, и в-третьих, вы даете им проникнуться этой страстью и амбициями. Они получают удовольствие от побед, и в конце концов во многих случаях удается их убедить, – сказал Кахигао."
Capral
сегодня в 16:41
Ну хорошо, буду надеяться- там тебя услышат...)))
derrik2000
сегодня в 16:39, ред.
Да, Барко - человек настроения.
Как любой художник средней руки. )
Однако ниже определённой планки в играх не опускается.
ОДНАКО:
Сигнал получен???
Получен!
Времени ДО начала нового чемпионата не просто много, а очень много.
Вот и нечего селекционной службе, спортивному директору, скаутам прохлаждаться в отпуске: ПАХАТЬ впИрОд и с песТней!
Карседо тоже бы поучаствовать: всё таки ЕМУ тренировать команду и определять её ИГРУ.

"Во всяком случае, разговоров по этой теме нет."

Так, Витя, НЕ ГОВОРИТЬ, А ДЕЛАТЬ НУЖНО!
Тем более, сам знаешь, что "трансферы любят тишину..." )
Capral
сегодня в 16:31
Вероятно ты прав, но пока, о новом распасовщике речь не идет, и никто в Спартаке не задумывается об этой позиции. Во всяком случае, разговоров по этой теме нет.
derrik2000
сегодня в 16:29
Привет, Витя!

"Без Барко будет совсем худо"

А чё так???
А селекционная служба со спортивным директором во главе на что???
А Карседо в курсе???
Вот пусть ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ и репу - через финотдел, естественно))) - чешут, своё бабло отрабатывают.
У Барко остался ОДИН ГОД контракта!
Почём его зимой продадут (если, естественно, будет покупатель)???
А следующим летом он с полным основанием - аривидерчи, КБ, НО уже как свободный агент.
Capral
сегодня в 16:23
Приветствую, Володя!!!
Без Барко будет совсем худо. Когда он на поле, к нему имеются вопросы, но без него- не представляю себе Спартак.
derrik2000
сегодня в 16:20, ред.
Уже пишут, что Барко непрочь покинуть Спартак и переехать домой: Индьепеденте готовит предложение.
Бока Хуниорс тоже хочет, но ПОКА думает...
derrik2000
сегодня в 16:18
"Любой тренер может управлять этой командой."

Немного поправлю:
Любой ТРЕНЕР может управлять этой командой.
Только, вот, ТРЕНЕРОВ в РПЛ как-то на горизонте не наблюдаю...
Cpasrem
сегодня в 16:03
случайный кубок по лотереи-пенальти ... и не более!
Водолей Сергеев
сегодня в 15:41
Хотелось бы тогда знать от Сумбура Булыкина кто всё-таки лучший тренер весны.
Capral
сегодня в 15:20
Futurista
сегодня в 15:18
Вместо Булыкина любой "эксперт" может такие оценки делать...
yfm5x6vw62xr
сегодня в 15:15
Чтобы занять пятое место с таким огромным бюджетом действительно любой тренер сойдет.
r46skv62hrj4
сегодня в 15:14
Вот любые и тренируют за долю в неустойке.
Capral
сегодня в 15:08, ред.
Бронзу не взяли, вот трагедия, почти, как чемпионство проиграли! Булыкин, каким был игроком, простецким, таким и экспертом стал. И не каждый тренер может тренировать Спартак- это не правда! Крутиков уже однажды дотренировался, что вылетел в 1-ю лигу. Станкович, тоже, потом попрыгунчик, Руй- они не могли тренировать Спартак. Ваноли мог, но он ушел, к сожалению.

Конечно игра Спартака оставляет еще ряд вопросов, и в этом смысле Булыкин прав, что только победа в кубке позволила Карседо облегченно вздохнуть. Но на долго ли? Важно будет, как Спартак сыграет до зимней паузы, но еще важней, как весну встретит, если конечно, Карседо до того времени продержится в Спартаке. Определенные подвижки уже видны в игре КБ, но пока, еще всё очень зыбко.
Bad Listener
сегодня в 14:58, ред.
Да Спартак вообще может без тренера хуже уже не будет. Или будет? Всегда когда кажется что хуже уже некуда Спартак умеет удивить. Но пока с Карседо чуть лучше стало чем с боровом было, что есть то есть, но прям так мизерно это улучшение что не исключает пока случайности и совпадения, и не доказывает роли участия тренера в этом улучшении. Так что прав Булыкин, но только тренер, а тренера пойди найди, в современном футболе физруки одни.
