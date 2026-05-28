Александр Мостовой: «Карседо — футбольный человек, я доволен его работой»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о работе во главе московского клуба.

Работой Карседо я доволен, но вы же знаете, что в футболе все очень быстро меняется. Представьте, что было бы, если бы «Спартак» не выиграл Кубок России? Наверное, мы услышали бы много «хвалебных» слов в адрес Хуана. Но я одним из первых сказал, что он — футбольный человек, знает и понимает эту игру. Давайте посмотрим, как команда проведет лето. Весной спартаковцы порадовали своей игрой.