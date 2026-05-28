Ливай Гарсия отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «красно-белых» этим летом.
У меня контракт со «Спартаком», и я остаюсь здесь, пока он действует. Очень счастлив играть за такой большой клуб. В следующем сезоне мы будем бороться за чемпионство — это наша основная цель.
Все как зомбированные...один ляпнет...остальные подхватят...талдычат с утра до ночи...всё межсезонье....и так весь 16-тилетний период бесчемпионья....
от стара до мала! Почему в Мире известные футболисты,накануне Чм-26 не кричат : "Мы, бразильцы,испанцы,португалы,немцы,англичане,французы станем Чемпионами Мира !" Потому что знают и понимают свои возможности! А тут эпидемия, в каждой статье,в каждой заметке,достаточно!!!