Ливай Гарсия отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «красно-белых» этим летом.

У меня контракт со «Спартаком», и я остаюсь здесь, пока он действует. Очень счастлив играть за такой большой клуб. В следующем сезоне мы будем бороться за чемпионство — это наша основная цель.