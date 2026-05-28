В матче Египет — Россия команды смогут сделать по 11 замен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в товарищеском матче против Египта команды смогут провести по 11 замен.

По словам Карпина, с такой инициативой выступила египетская сторона, а российская команда поддержала предложение. Тренер также отметил, что в марте были внесены изменения в регламент товарищеских матчей: теперь сборные могут делать минимум восемь замен, а по взаимной договоренности — до 11.

Встреча состоится в четверг на Каирском международном стадионе и начнется в 21:00 по московскому времени.