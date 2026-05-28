В матче Египет — Россия команды смогут сделать по 11 замен

сегодня, 18:10
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч идет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в товарищеском матче против Египта команды смогут провести по 11 замен.

По словам Карпина, с такой инициативой выступила египетская сторона, а российская команда поддержала предложение. Тренер также отметил, что в марте были внесены изменения в регламент товарищеских матчей: теперь сборные могут делать минимум восемь замен, а по взаимной договоренности — до 11.

Встреча состоится в четверг на Каирском международном стадионе и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: tass.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
Все комментарии
486qy3bzm6v5
сегодня в 21:40
Срочно нужно нашу сборную еще расширять.
lazzioll
сегодня в 20:41
сделайте чтоб еще можно было своего игрока на игрока соперника менять..
Comentarios
сегодня в 20:22
Поставлю на обе забьют, другие варианты еще хуже :)
lotsman
сегодня в 19:28
В общем получается что играть будут двумя составами. Один состав в первом тайме, второй во втором.)
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:05
Практически междусобойчик. Как у нас во дворе, мы тоже так менялись в детстве. Это скорее тренировка , а не матч.
Jeck Denielse
сегодня в 19:03
"С такой инициативой выступила египетская сторона"....
Они не в курсе что у Карпина из 37-ми расширенных 20 резко заболели....???
particular
сегодня в 18:58
Лохматый, похоже, в ступоре, - кого из нытиков на кого менять? И зачем? И когда?
drug01
сегодня в 18:53
Проверим больше игроков!!!
8vp28p6dy942
сегодня в 18:32
Валере этого всё равно будет мало
Groboyd
сегодня в 18:22
Не, такое го... смотреть западло.
Bad Listener
сегодня в 18:16, ред.
Круто, Карпин сможет осуществить свою мечту и заменить одну сборную на другую сборную. Не зря всё таки он их столько собирал.
