Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЧемпионат мира 2026

Неймар может пропустить старт ЧМ-2026 из-за травмы

сегодня, 19:05

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму и выбыл примерно на две-три недели.

Из-за повреждения футболист пропустит ближайшие товарищеские матчи национальной команды. Информацию о сроках восстановления подтвердили в сборной Бразилии.

Ранее Неймар был включен в заявку «селесао» на ЧМ-2026. Первый матч на турнире бразильцы проведут 14 июня против Марокко.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер сборной Аргентины о Месси: «Первые новости не такие уж плохие»
Вчера, 17:53
Стал известен характер травмы Месси
26 мая
Де ла Фуэнте: «Ямаль будет готов к первой или второй игре ЧМ»
25 мая
Месси получил травму в матче за «Интер Майами»
25 мая
Сборная ДР Конго рискует не попасть в США, если не будет соблюдена изоляция
23 мая
СлухиНеймар рискует пропустить ЧМ-2026 из-за травмы
22 мая
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 21:36
Интересно где Неймар успел травмироваться.... в ночном пабе что ли растянулся возле барной стойки?????.....нечего этого инвалида брать, заменить.....Неймар просто занимает чужое место......такой опытнй тренер как Анчелотти должен понимать.

В свое время в сборной Испании отцепили Рауля, хотя он точно заслужил и мог стать и ЧЕ и ЧМ.......а время Неймара давно прошло.
yf2cypxfjv7w
yf2cypxfjv7w
сегодня в 20:51
Подлечат и посадят на лавку....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:41
Отряд не заметит потери бойца
Comentarios
Comentarios
сегодня в 20:34
Опять дурака валяет
Nipper
Nipper
сегодня в 20:17
И ради этого инвалида Жоао Педро не взяли🤦‍♂️
workowilow
workowilow
сегодня в 20:10
Кого интересуют ставки на спорт, есть отличный сервис прогнозов. В Яндексе найдёте его по фразе «серебряный развод». МАТЧ ТВ о них сюжет показывал. Работают с 2013 года. Все прогнозы играют до победы!
particular
particular
сегодня в 19:53
Понаберут за старые заслуги и под давление публики, а в группе придётся пластаться другим...
Nenash
Nenash
сегодня в 19:51
К ЧМ-2034 будет готов.. 🤭
shur
shur
сегодня в 19:50
...даже если Он пропустит весь турнир, никто и не заметит....=))
svkm9a9q32xx
svkm9a9q32xx
сегодня в 19:36
Еще чемпионат не начался, а он уже болеет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:07, ред.
Да ладно...бесплатные билеты на лавку в кармане...а там как пойдёт...
К ключевому матчу против Гаити, за почётное 18-е место будет готов...))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 