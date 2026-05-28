Неймар может пропустить старт ЧМ-2026 из-за травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму и выбыл примерно на две-три недели.
Из-за повреждения футболист пропустит ближайшие товарищеские матчи национальной команды. Информацию о сроках восстановления подтвердили в сборной Бразилии.
Ранее Неймар был включен в заявку «селесао» на ЧМ-2026. Первый матч на турнире бразильцы проведут 14 июня против Марокко.
В свое время в сборной Испании отцепили Рауля, хотя он точно заслужил и мог стать и ЧЕ и ЧМ.......а время Неймара давно прошло.
К ключевому матчу против Гаити, за почётное 18-е место будет готов...))