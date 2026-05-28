Россия: травмы и болезни | Товарищеские матчи. Сборные 2026

Денисов может пропустить ближайшие игры сборной России

сегодня, 20:24

Защитник сборной России Даниил Денисов рискует пропустить ближайшие матчи национальной команды из-за травмы, полученной в последнем туре чемпионата.

Как сообщил источник, футболист получил повреждение в игре против махачкалинского «Динамо». По медицинским показателям Денисов не отправился вместе со сборной в Египет, а его участие в следующих матчах на текущем сборе остается под вопросом.

qsu6mezn7a3r
сегодня в 21:38
Без Денисова нашей сборной только на ничью стоит и надеяться.
Groboyd
сегодня в 20:46
Бад

А как же игроки, которые отказываются от операций ради чемпионата Мира или Европы и на уколах, обезболивающих доигрывают концовку сезона? А уже после турнира делают операции.
Ни одного игрока не выпустят на поле против его воли.
Владимир_Спартак
сегодня в 20:43
Правильный ход от Денисова...делать там не чего , а себя побереч надо...
Capral
сегодня в 20:39
Можно считать- повезло сборной. А Денисову- скорейшего Выздоровления!!!
Bad Listener
сегодня в 20:26, ред.
Стоп, он же на замену с Краснодаром выходил, тоже на уколах? В Спартаке вообще плевать на своих игроков походу, они для них не люди, а функции. Рабство 21 века. Ну кому самому на себя плевать на того и остальным плевать.
Гость
