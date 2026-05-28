Победитель Кубка СССР-1960 Посуэло скончался на 86-м году жизни

Бывший футболист московского «Торпедо» Михаил (Немесио) Посуэло ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба. Отмечается, что экс-игрок скончался в Мадриде.

В составе «Торпедо» Посуэло стал обладателем Кубка СССР 1960 года, а также дважды выигрывал серебряные медали чемпионата страны — в 1961 и 1964 годах. За черно-белых он провел 72 матча и забил 24 мяча. Кроме того, футболист выступал за московский «Спартак» и ленинградский «Зенит».

Посуэло был сыном члена центрального комитета Коммунистической партии Испании. После смерти матери он оказался в детском доме, где получил имя Михаил. Позже, после переезда семьи на Автозаводскую улицу, начал заниматься в футбольной школе «Торпедо». С 1996 года жил в Испании.