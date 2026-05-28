Россия уступила Египту в товарищеском матче

Сборная России проиграла команде Египта со счетом 0:1 в товарищеском матче. Игра состоялась в Каире.
Автором единственного гола стал Мостафа Зико на 65-й минуте.
Сборная России проиграла команде Египта со счетом 0:1 в товарищеском матче. Игра состоялась в Каире.
Автором единственного гола стал Мостафа Зико на 65-й минуте.
Во 2-м тайме остался Глушенков, игра стала быстрей, но не умней. Карпукас и Баринов, как одно неудачное целое, за свои 15мин., 2-го тайма успели наошибаться. В атаке вообще мрак- ни ума, ни фантазии. Ну и конечно оборонительная фланговая игра России провальная до неприличия. Египет- техничная команда, но на ЧМ им будет трудно... Без Салаха сыграли независимо, никто его не искал, никто на него не играл, сыграли расковано, в отдельных моментах очень технично.
С трудом представляю себе сб.России на официальном турнире в данный момент. Сейчас Россия напоминает сборную СССР 1986г., под руководством В.Малофеева, перед приходом Лобановского- безликую, безыдейную, мало подвижную и просто убогую.................................. Такой футбол как сегодня, только тоску навивает перед ЧМ.