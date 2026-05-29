Сборная Аргентины объявила окончательный состав на чемпионат мира

Главный тренер сборной Аргентины определился с итоговой заявкой из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Хуан Муссо («Атлетико»).

Защитники

Гонсало Монтиэль («Ривер Плейт»), Науэль Молина («Атлетико»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Леонардо Балерди («Марсель»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Тальяфико («Лион») и Факундо Медина («Марсель»).

Полузащитники

Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Родриго де Пауль («Интер Майами»), Эксекьель Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Алексис МакАллистер («Ливерпуль») и Валентин Барко («Страсбур»).

Нападающие

Лионель Месси («Интер Майами»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер», Милан), Хосе Лопес («Палмейрас»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атлетико») и Николас Пас («Комо»).

На турнире в США , Мексике и Канаде, который пройдёт предстоящим летом, действующие чемпионы мира сыграют в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.

Перед мундиалем аргентинцы проведут товарищеские матчи с Гондурасом 7 июня и Исландией 10-го числа.