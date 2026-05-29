Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Сборная Аргентины объявила окончательный состав на чемпионат мира

сегодня, 08:36

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с итоговой заявкой из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Хуан Муссо («Атлетико»).

Защитники

Гонсало Монтиэль («Ривер Плейт»), Науэль Молина («Атлетико»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Леонардо Балерди («Марсель»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Тальяфико («Лион») и Факундо Медина («Марсель»).

Полузащитники

Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Родриго де Пауль («Интер Майами»), Эксекьель Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Алексис МакАллистер («Ливерпуль») и Валентин Барко («Страсбур»).

Нападающие

Лионель Месси («Интер Майами»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер», Милан), Хосе Лопес («Палмейрас»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атлетико») и Николас Пас («Комо»).

На турнире в США, Мексике и Канаде, который пройдёт предстоящим летом, действующие чемпионы мира сыграют в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.

Перед мундиалем аргентинцы проведут товарищеские матчи с Гондурасом 7 июня и Исландией 10-го числа.

Подписывайся в ВК
Все новости
Салах не вошёл в заявку Египта на матч с Россией
Вчера, 20:41
От наркобола Пабло Эскобара до третьего расцвета. Сборная Колумбии – тёмная лошадка ЧМ-2026
Вчера, 20:22Roman Novikov в блоге Смотри ширеКомментарии1
В матче Египет — Россия команды смогут сделать по 11 замен
Вчера, 18:10
Салах может выйти на товарищеский матч против России
Вчера, 12:19
ОфициальноФутболист «Пари НН» вызван в сборную Панамы на чемпионат мира
27 мая
Нойер не сыграет в товарищеском матче Германии с Финляндией
27 мая
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 10:50
....самокритику ещё никто не отменял...!!!
112910415
112910415
сегодня в 10:47
серьёзный состав, однако !
Nenash
Nenash ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:25
Поаккуратней со "старостью". Здесь кое-кто может обидиться.. 🤭 🌶️🌶️🌶️🌶️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:22
Состав боевой.
Надеюсь, чемпионы мира дойдут до полуфиналов))
shur
shur ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 10:20
...да, времена менятся, "в лучшую сторону"...недержание,подгузники,старость ещё никто не отменял!
Nenash
Nenash
сегодня в 10:17
Ну вот и пришло время.. Побольше футбольной агрессии аргам.. Ну, а креатив Месси обеспечит.. ☝️
Nenash
Nenash ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:14
Сортир?.. 🤔.. Неплохо.. Но времена меняются.. Раньше было как в КВН : Нас рать.. Помнишь?.. Теперь по другому : Наср ать.. ☝️🤭
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:03
Смогут ли защитить титул? Вряд ли, хотя состав мощный.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 09:47
Состав примерно такой же что был 4 года назад в Катаре. Аргентине по силам защитить титул.
shur
shur ответ Nipper (раскрыть)
сегодня в 09:28
...это тебе не в Манчестере играть, не дойдут, это моё личное мнение...(если только не на фарте,но Месси стар и он хочет в сортир,
как то так у инагента Гребеньщикова в песне...!)
xq26j9v6d9rk
xq26j9v6d9rk
сегодня в 08:52
Веры в чемпионство этой команды нет.
vtkbxm9ksa2b
vtkbxm9ksa2b
сегодня в 08:51
Травмы парочки полузащитников будут очень череваты для сборной.
93xwaavh5pn9
93xwaavh5pn9
сегодня в 08:50
С нападающими у них явный перебор. Они что собираются играть по схеме 4-2-4 или 3-3-4 ?
Nipper
Nipper
сегодня в 08:50
Очень мощный состав, минимум до полуфинала дойдут
2p6n98re227b
2p6n98re227b
сегодня в 08:38
Дномяра всё-таки едет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 