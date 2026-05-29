«Крылья Советов» и «Торпедо» получили трансферный запрет от РФС

сегодня, 08:54

В пресс-службе Российского футбольного союза сообщили, что на московское «Торпедо» и самарские «Крылья Советов» наложен запрет на трансферы.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что петербургский «Зенит» обратился в РФС с просьбой взыскать задолженности с клубов, после чего палата по разрешению споров организации наложила трансферный бан.

Действительно такой запрет на «Крылья» и «Торпедо» наложен. Это обеспечительная мера, которая начнёт действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в решении палаты по разрешению споров РФС, и будет снята после выполнения обязательств.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:43
В долг возьмут, а отдавать типа не надо? И без разницы у кого взяли, у богатого или бедного...
drug01
сегодня в 09:30
Прежняя старая болезнь
8pamas6y8pvn
сегодня в 09:12
Непонятно, что Питер совсем обнищал что выколачивает деньги таким путем...
