«Крылья Советов» и «Торпедо» получили трансферный запрет от РФС

В пресс-службе Российского футбольного союза сообщили, что на московское «Торпедо» и самарские «Крылья Советов» наложен запрет на трансферы.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что петербургский «Зенит» обратился в РФС с просьбой взыскать задолженности с клубов, после чего палата по разрешению споров организации наложила трансферный бан.