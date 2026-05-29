Жезуш ушёл с поста главного тренера «Аль-Насра»

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш покидает клуб.
Португалец возглавил команду из Эр-Рияда летом 2025 года. Под его руководством она выиграла чемпионат Саудовской Аравии.
Не всё так просто в Саудовской Аравии 🇸🇦, как кажется на первый взгляд. Жорже Жезуш, видимо, очень долго думал, прежде чем принять решение об уходе из ФК Аль-Наср. Не он один такой — Симоне Индзаги тоже покидает свой нынешний клуб (Аль Хиляль)... Итальянский тренер высказался о трансферах и новый хозяин его уволил. Оно и к лучшему, в Италии 🇮🇹 нужны свежие тренеры, а то одни и те же ходят по кругу. Вон Аллегри выгнали из Милана за неудовлетворительные результаты и его тут же подобрал Наполи, расставшийся с Конте... А Симоне Индзаги с 2021 по 2025 г с Интером взял шесть трофеев и два раза выходил в финал Лиги чемпионов. Сейчас Ювентус может освободиться...