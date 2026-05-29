Абдулхамид вернулся в расположение сборной после кражи паспорта

Защитник прибыл в расположение сборной Саудовской Аравии.

Игрок изначально должен был отправиться в Эр-Рияд 25 мая, но не смог этого сделать из-за того, что в Амстердаме, где он находился со своей семьёй на свадебной церемонии, был взломан его личный автомобиль. В результате инцидента были украдены личные вещи, включая паспорт.

Теперь ситуация разрешена и футболист сможет принять участие в подготовке к чемпионату мира 2026 года.

Абдулхамид, проведший сезон 2025/26 в «Лансе» на правах аренды из «Ромы», выразил благодарность и признательность посольству Саудовской Аравии в Нидерландах, Федерации футбола Саудовской Аравии и всем её сотрудникам за проявленное внимание и поддержку. Особую благодарность он выразил генеральному секретарю федерации за заботу и постоянную связь на протяжении процесса до завершения процедур и получения визы.