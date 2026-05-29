Сборную России в Каире наградили серебряными медалями после матча с Египтом

Сборная России после поражения в Каире в товарищеском матче с Египтом (0:1) получила серебряные медали. Египтянам вручили трофей за победу.

Поражение стало для первым для российской команды в этом году. Ранее национальная команда в 2026-м обыграла Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).

В июне подопечные Валерия Карпина проведут ещё два спарринга — 5 июня в Волгограде с Буркина-Фасо, а 9-го числа в Калининграде состоится игра с Тринидадом и Тобаго.