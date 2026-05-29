Сборную России в Каире наградили серебряными медалями после матча с Египтом

сегодня, 09:41
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России после поражения в Каире в товарищеском матче с Египтом (0:1) получила серебряные медали. Египтянам вручили трофей за победу.

Поражение стало для первым для российской команды в этом году. Ранее национальная команда в 2026-м обыграла Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).

В июне подопечные Валерия Карпина проведут ещё два спарринга — 5 июня в Волгограде с Буркина-Фасо, а 9-го числа в Калининграде состоится игра с Тринидадом и Тобаго.

Сборная Египта выступит на чемпионате мира-2026, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Команда из Северной Африки попала в группу G, где её соперниками станут сборные Бельгии, Новой Зеландии и Ирана.

Alex_67
сегодня в 10:14
Игроки получили за ни-ко-му не нужную игру какие-то значки, а клубы вынуждены будут сборникам предоставить отпуск во время подготовки к сезону. А так ли нужны были Сборной России 🇷🇺 по футболу эти три товарищеских матча? Зато теперь читаем чушь, которую несёт Карпин...
shur
сегодня в 10:02
....Вот если б знали россеяне о призе египтянском дорогом!
Они б пошли,как говорится, стройными рядами,
На пирамиды сами не силком!!!
Дворцы и замки фараона смяли бы дружною игрой,
И тут жена, так ласково сказала "....Вставай Сашок,заспался,Дорогой!!!"
