Испания. Примера 2025/2026

Президент «Реала» не собирается расставаться с Винисиусом и Мбаппе

сегодня, 10:50

Президент «Реала» Флорентино Перес на вопрос о возможном назначении Жозе Моуриньо главным тренером мадридской команды ответил, что сейчас обдумывает, кто возглавит коллектив, отметив, что португалец «безусловно, хороший тренер».

Также глава мадридского клуба высказался о нынешнем составе:

Про Винисиуса Жуниора

Я хочу, чтобы он остался в «Реале», потому что является одним из лучших игроков мира. В таком молодом возрасте он выиграл две последних Лиги чемпионов.

(Килиан) Мбаппе, Винисиус, (Джуд) Беллингем, Арда Гюлер, Феде Вальверде, (Орельен) Тчуамени — лучшие игроки в мире, зачем мне от них избавляться? Просто потому, что некоторые говорят, что они им не нравятся. Послушайте, хороший тренер поможет всем этим игрокам пройти через очень важный этап в будущем.

Помимо вопроса о стабильности состава, Переса спросили, ожидается ли какое-нибудь громкое приобретение, подобное трансферу в своё время Луиша Фигу:

Я всегда подписывал лучших в мире, и лучшие всегда будут с нами и люди это знают.

Bad Listener
сегодня в 12:50, ред.
Личные отношения Переса никого не волнуют, вопрос будут ли эти игроки в команде?)
пират Елизаветы
сегодня в 12:43
Перес прав.
Они лучшие)) и должны играть в лучшем клубе (с).
Да будет так.
Ждём Олисе в Реале
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:26
Ожидал что-то типа «у меня 7 лучших игроков в мире, а должно быть 14!!!»
Про остальных ни сказал ничего, значит наверняка условный Трент пойдет на выход, если замену грамотную подберут
Nenash
сегодня в 11:17
Болтовня на уровне Авейру.. Надо Моргану подключиться со своим 🎤.. 🤭
112910415
сегодня в 11:00
а рано или поздно расстаться-то придётся ! )
