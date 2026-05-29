Президент «Реала» не собирается расставаться с Винисиусом и Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес на вопрос о возможном назначении Жозе Моуриньо главным тренером мадридской команды ответил, что сейчас обдумывает, кто возглавит коллектив, отметив, что португалец «безусловно, хороший тренер».
Также глава мадридского клуба высказался о нынешнем составе:
Про Винисиуса Жуниора
Я хочу, чтобы он остался в «Реале», потому что является одним из лучших игроков мира. В таком молодом возрасте он выиграл две последних Лиги чемпионов.
(Килиан) Мбаппе, Винисиус, (Джуд) Беллингем, Арда Гюлер, Феде Вальверде, (Орельен) Тчуамени — лучшие игроки в мире, зачем мне от них избавляться? Просто потому, что некоторые говорят, что они им не нравятся. Послушайте, хороший тренер поможет всем этим игрокам пройти через очень важный этап в будущем.
Помимо вопроса о стабильности состава, Переса спросили, ожидается ли какое-нибудь громкое приобретение, подобное трансферу в своё время Луиша Фигу:
Я всегда подписывал лучших в мире, и лучшие всегда будут с нами и люди это знают.
Про остальных ни сказал ничего, значит наверняка условный Трент пойдет на выход, если замену грамотную подберут